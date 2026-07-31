برلمانية: مصر ستظل الداعم الأول لكل ما يحقق وحدة الشعب الفلسطيني ويحفظ أمن المنطقة

أكدت أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح في قطاع غزة، يمثل تطورًا مهمًا نحو إنهاء سنوات من الصراع، واستعادة الاستقرار، وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة تقوم على بناء المؤسسات وإعادة إعمار القطاع.

وقالت عصفور إن هذا التطور يعكس نجاح الجهود المصرية المتواصلة، والتي قادتها القاهرة بحكمة ومسؤولية بالتنسيق مع الوسطاء والشركاء الدوليين، انطلاقًا من دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون عنوانها وحدة الشعب الفلسطيني تحت مظلة مؤسساته الوطنية الشرعية، بما يضمن توحيد القرار الفلسطيني، وترسيخ الاستقرار، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، مؤكدة أن إنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الصف يمثلان الضمانة الحقيقية لبناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن أي ترتيبات أمنية يتم التوافق عليها يجب أن تكون جزءًا من رؤية سياسية شاملة تؤدي إلى إنهاء دوامة العنف، وتمنح الشعب الفلسطيني فرصة حقيقية للعيش في أمن واستقرار، وصولًا إلى تسوية عادلة تحقق السلام الدائم في المنطقة.

إشادة دولية بالدور المصري

وأكدت أن الإشادة الدولية بالدور المصري تعكس الثقة الكبيرة في قدرة القاهرة على قيادة جهود الوساطة، وأن مصر ستظل الداعم الأول لكل ما يحقق وحدة الشعب الفلسطيني، ويحفظ أمن المنطقة، ويؤسس لسلام عادل ومستدام