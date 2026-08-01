الحكم على متهم في أحداث عنف البدرشين.. بعد قليل

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعد قليل، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد علي عبد الغفار في القضية رقم 6768 لسنة 2015 جنايات قسم البدرشين والمقيدة برقم 2677 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف البدرشين.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم انضم لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكان قد صدر حكما غيابيا على المتهم في وقت سابق في جلسة 19 أكتوبر 2019 بالسجن 5 سنوات.