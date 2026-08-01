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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق داخل بازارين بالسوق السياحي في إسنا بالاقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر من السيطرة على حريق اندلع داخل محلين للبازارات السياحية بالسوق السياحي بمدينة إسنا جنوب المحافظة وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل بازارين بالسوق السياحي بمدينة إسنا وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها بالكامل قبل أن تمتد إلى باقي المنطقة.

وأسفر الحريق عن وقوع خسائر مادية بالمحلين دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين أو العاملين بالسوق فيما بدأت الجهات المختصة أعمال المعاينة لحصر التلفيات وبيان أسباب اندلاع الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من سبب نشوب الحريق.

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السيطرة على حريق داخل بازارين بالسوق السياحي في إسنا بالاقصر

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