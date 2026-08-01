إطلالة صيفية جذابة.. ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور | صور

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لقطات مميزة من أحدث ظهور لها عبر خاصية "القصص القصيرة" ، أثناء قضائها عطلتها الصيفية.

ميرنا جميل

جاءت إطلالة ميرنا مفعمة بالحيوية والأنوثة؛ حيث أطلت بـ "توب" أبيض مكشوف الكتفين نسَّقته برقة مع بنطال صيفي باللون الأصفر الهادئ، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة بشكل عالي مع إكسسوار وردة بيضاء أضفت لمسة جمالية رقيقة، إلى جانب مكياج ناعم وأنيق يُبرز بساطة ملامحها، واكتملت إطلالتها بسلسلة رقيقة وحقيبة يد باللون الجملي، حرصت بعدها على إضفاء أجواء إيطالية مبهجة بإضافة أغنية "Che La Luna" للفنان لويس بريما.

يُذكر أن الفنانة ميرنا جميل تحرص دائماً على مشاركة جمهورها أجواء رحلاتها وإطلالاتها الصيفية، والتي تحظى بإعجاب واسع وتفاعل كبير من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.