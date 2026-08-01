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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يوم في قريتنا تواصل فعاليتها الميدانية بقرية شعشاع بأشمون

مبادرة يوم في قريتنا
مبادرة يوم في قريتنا
مروة فاضل

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بضرورة استمرار تفعيل مبادرة «يوم في قريتنا» بكافة قرى المحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية والحيوية.

وتواصل مبادرة يوم فى قريتنا تنفيذ أعمالها بقرية شعشاع، للوقوف على معدلات الإنجاز ومتابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع بكافة الخدمات والمرافق لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة ، وشملت أعمال المبادرة تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، ورفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات ونواتج التطهير والهدم من جانبي الترع والمصارف، حفاظاً على صحة المواطنين وتوفير بيئة نظيفة وآمنة، إلى جانب صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، ومتابعة أعمال التجميل وزراعة الأشجار بمداخل ومخارج القرية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري ورفع جودة الخدمات المقدمة للأهالي.

شارك في تنفيذ المبادرة عدد من المعدات والسيارات بإجمالى 8 معدات متنوعة، شملت لوادر، وجليدر، وسيارات لرفع القمامة بحمولات مختلفة، وأبراج إنارة عامة، وذلك بحضور الأستاذ طارق ابو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، والأستاذ طارق سعد جمعة نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، والأستاذ خالد صقر رئيس الوحدة المحلية بشطانوف.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال لضمان تحقيق المستهدفات وتعظيم الاستفادة من المبادرة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين، مشيراً إلى أن مبادرة «يوم في قريتنا» تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التنموية التي تستهدف الوصول إلى جميع قرى المركز، والتواصل المباشر مع المواطنين، ورصد احتياجاتهم على الطبيعة، والعمل على تنفيذ حلول عاجلة ومستدامة بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية.

مبادرة يوم في قريتنا مبادرة اشمون محافظة المنوفية المنوفية

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