المصري يعلن رحيل زياد فرج عن الفريق

أعلن النادي المصري البورسعيدي رحيل زياد فرج لاعب الفريق، عقب انتهاء تعاقده، موجهاً الشكر للاعب لينضم إلى قائمة الراحلين عن المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي ، إجراءات تجديد التعاقد مع اللاعب حسن علي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2029/2028.

الجدير بالذكر أن اللاعب حسن علي والبالغ من العمر 28 عاما - ويشغل مركز لاعب خط الوسط بشقيه المدافع والمهاجم ويجيد اللعب كذلك في مركز الظهير الأيسر - كان قد انضم لصفوف فرق الناشئين بالنادي المصري في العام 2008

المصري يجدد تعاقده مع قائده حسن علي لثلاثة مواسم

وتدرج حسن علي في صفوف فرق البراعم والناشئين والشباب قبل أن يتم تصعيده لصفوف الفريق الأول خلال موسم 2016/2015 ولم يكن قد تجاوز الثمانية عشر عامًا، ليشارك طوال تلك السنوات أساسيًا حتى تقلد شارة قيادة الفريق لينجح في النهاية في قيادة الفريق في التتويج بلقب بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الأخيرة، علمًا بأن اللاعب كان قد انضم لصفوف المنتخب الأوليمبي المصري خلال استعداده لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020.