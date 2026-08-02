سان جيرمان يترقب.. هل يغادر فيران توريس برشلونة؟

عاد اسم الإسباني فيران توريس، مهاجم برشلونة، ليتصدر المشهد في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما ارتبط بإمكانية الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، يضع توريس ضمن خياراته الهجومية، مستفيدًا من العلاقة التي تجمعهما منذ فترة عملهما مع منتخب إسبانيا، في الوقت الذي يرحب فيه اللاعب بفكرة خوض تجربة جديدة تحت قيادته.

ورغم تصاعد التكهنات، أكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة لم تتلق أي إشارة من اللاعب بشأن رغبته في الرحيل، كما لم يتقدم بأي طلب لمغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف التقرير أن النادي الكتالوني لا يفكر في التخلي عن خدمات توريس، بل يخطط لتمديد عقده، إلا أن المفاوضات لن تبدأ قبل إغلاق سوق الانتقالات، إذ تفضل الإدارة حسم جميع الملفات الخاصة بالميركاتو أولًا.

ويأتي الاهتمام المتزايد بالمهاجم الإسباني بعد الفترة المميزة التي عاشها مؤخرًا، إذ لعب دورًا بارزًا في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2026، بعدما سجل هدف الانتصار في المباراة النهائية، وهو ما عزز مكانته وأعاد اسمه بقوة إلى واجهة اهتمامات كبار الأندية الأوروبية.