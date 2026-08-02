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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين الأحرار: تحذيرات مصر من مخاطر الإخوان أصبحت محل مراجعة دولية

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
حسن رضوان

أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن إعادة فتح ملف أنشطة جماعة الإخوان المسلمين داخل الولايات المتحدة، وما تشهده المؤسسات الأمريكية من نقاشات ومراجعات حول هذا الملف، يؤكد أهمية التحذيرات التي أطلقتها مصر مبكرًا بشأن مخاطر التنظيمات العابرة للحدود التي توظف الخطاب الديني لخدمة مشروعات سياسية وتنظيمية.

وقال الحزب إن مصر كانت في مقدمة الدول التي واجهت خطر الإخوان وحذرت من تداعياته، في وقت اختار فيه آخرون الصمت أو غض الطرف، مؤكدًا أن الموقف المصري لم يكن وليد ظرف سياسي، بل استند إلى تجربة عميقة وقراءة دقيقة لطبيعة التنظيم وآليات عمله.

مصر حذرت العالم مبكرًا من التنظيمات العابرة للحدود

وشدد الحزب على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاضت معركة وطنية حاسمة ضد الإرهاب والتطرف، وقدمت تضحيات جسيمة دفاعًا عن الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن المعركة المصرية لم تكن دفاعًا عن الوطن وحده، وإنما دفاعًا عن مفهوم الدولة الوطنية في مواجهة مشاريع الفوضى والتطرف.

وأكد حزب المصريين الأحرار أن أي مراجعة دولية جادة لهذا الملف تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، مطالبًا بالتعامل مع التنظيمات والشبكات وفق معيار واحد لا يعرف ازدواجية المعايير، أساسه احترام القانون ورفض العنف والتطرف وحماية أمن المجتمعات والدول.

واختتم الحزب بالتأكيد على أن مصر كانت سباقة في رؤية الخطر ومواجهته، وأن ما حذرت منه القاهرة بالأمس أصبح اليوم محل نقاش ومراجعة في دوائر دولية، مشددًا على أن مواجهة التطرف لا تحتمل الانتقائية، وأن الأمن القومي للدول يجب أن يعلو فوق الحسابات السياسية والمصالح المؤقتة.

حزب المصريين الأحرار الإخوان الولايات المتحدة محل مراجعة دولية النائب الدكتور عصام خليل

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