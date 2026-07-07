حزب المصريين الأحرار: شكرًا يا أبطال مصر.. خرجتم من البطولة مرفوعي الرأس

يتقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، بخالص الشكر والتقدير إلى الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخب مصر الوطني، بعد الأداء البطولي والمشرف الذي قدموه طوال مشوار البطولة، مؤكدًا أن النتائج لا تختزل قيمة الرجال، وأن العزيمة والإصرار والروح الوطنية التي تحلّى بها المنتخب ستظل محل فخر واعتزاز لكل المصريين.

وأكد الحزب في بيان صحفي، أن كرة القدم تحمل دائمًا احتمالات الفوز والخسارة، لكن التاريخ لا يخلد سوى أصحاب المواقف والأداء المشرف، وهو ما جسده منتخب مصر الذي خاض كل مباراة بروح المقاتل، ونافس حتى اللحظات الأخيرة، مقدمًا نموذجًا يُحتذى في الانتماء والإخلاص ورفض الاستسلام.

منتخب مصر كسب تقدير الجميع

وقال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن منتخب مصر كسب تقدير الجميع بما قدمه من أداء رجولي وروح قتالية جسدت شخصية المصري القادر على مواجهة التحديات بشجاعة وإيمان حتى صافرة النهاية.

رفع القبعة لكل لاعب ارتدى قميص المنتخب

وأضاف رئيس الحزب: "نرفع القبعة لكل لاعب ارتدى قميص المنتخب دفاعًا عن اسم مصر، ولكل فرد في الجهاز الفني والإداري بذل أقصى ما لديه. لقد خرج المنتخب من البطولة، لكنه خرج شامخًا، بعدما أثبت أن الإرادة المصرية لا تنكسر، وأن المنافسة بروح الشرف والكرامة هي في حد ذاتها انتصار."

وشدد الحزب على أن ما حققه المنتخب خلال البطولة يمثل قاعدة قوية للبناء عليها مستقبلًا، خاصة في ظل ما ظهر من مواهب واعدة وروح جماعية تؤكد أن الكرة المصرية تمتلك من المقومات ما يؤهلها للعودة أقوى في الاستحقاقات المقبلة.

واختتم حزب المصريين الأحرار بيانه برسالة إلى أبطال المنتخب الوطني:"شكرًا يا أبطال مصر... لقد لعبتم بشرف، وقاتلتم من أجل راية الوطن، وأثبتم أن قيمة المنتخب لا تُقاس بنتيجة مباراة، بل بما يتركه من فخر في قلوب شعبه؛ ستبقون محل تقدير واحترام، وستظل مصر خلفكم دعمًا وثقةً في رحلة قادمة عنوانها الأمل والإنجاز."