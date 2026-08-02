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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

السر الذي نضغطه كل يوم.. الحكاية المدهشة وراء أشهر رمز في عالم التكنولوجيا

زر التشغيل
زر التشغيل
أمينة الدسوقي

قد يكون أكثر رمز تراه يوميًا دون أن تتوقف لحظة للتساؤل عنه تضغطه كل صباح لتشغيل هاتفك، وتستخدمه على الحاسوب والتلفاز وحتى البطارية المحمولة، لكنه يخفي قصة بدأت قبل أكثر من سبعين عامًا، وتحولت إلى واحدة من أنجح لغات التواصل التي لا تحتاج إلى ترجمة.

إنه زر التشغيل الشهير دائرة يتوسطها خط عمودي، علامة أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، لكنها في الحقيقة تحمل رسالة ذكية صاغها مهندسو التكنولوجيا لتتجاوز حدود اللغات والثقافات.

من أزمة لغوية إلى رمز عالمي

في خمسينيات القرن الماضي، كانت الأجهزة الإلكترونية تعتمد على مفاتيح ميكانيكية تحمل كلمتي تشغيل (On) وإيقاف (Off) ومع اتساع انتشار الأجهزة في الأسواق العالمية، ظهرت مشكلة بدت بسيطة لكنها كانت معقدة في الواقع؛ فالكلمات تختلف من لغة إلى أخرى، ما جعل الشركات تبحث عن وسيلة يفهمها الجميع دون الحاجة إلى ترجمة.

كان المطلوب لغة بصرية واحدة، تستطيع أن تخبر المستخدم بما يفعله الزر مهما كانت لغته أو بلده.

الإجابة جاءت من قلب الحاسوب

الحل لم يأتي من عالم التصميم، بل خرج من أساس عمل أجهزة الكمبيوتر نفسها.

فالحواسيب تعتمد على النظام الثنائي (Binary Code)، وهو اللغة التي تتواصل بها الدوائر الإلكترونية، ولا يستخدم سوى رقمين فقط: 1 و0 في هذا النظام، يرمز الرقم 1 إلى حالة التشغيل، بينما يشير الرقم 0 إلى حالة الإيقاف.

ومن هنا ولدت الفكرة العبقرية؛ إذ جرى دمج الرقمين في رمز واحد، فأصبحت الدائرة تمثل الرقم صفر، بينما يجسد الخط العمودي الرقم واحد، ليظهر الشكل الذي نعرفه اليوم، جامعًا بين التشغيل والإيقاف في علامة واحدة بسيطة.

علامة يفهمها العالم كله

بفضل هذه الفكرة، لم تعد هناك حاجة إلى كتابة كلمات أو تعليمات على الأجهزة الإلكترونية. فقد أصبح الرمز مفهومًا في كل مكان، سواء كان المستخدم في آسيا أو أوروبا أو العالم العربي.

ومع مرور السنوات، تحول إلى معيار عالمي تتبناه شركات التكنولوجيا، ليظهر على الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والتلفزيونات، وأجهزة الألعاب، وبنوك الطاقة، والأجهزة المنزلية، بل أصبح من أكثر الرموز انتشارًا على الإطلاق.

لم يعد زرًا لإيقاف الكهرباء فقط

ومع تطور التكنولوجيا، تغيرت وظيفة زر التشغيل أيضًا في الماضي، كان الضغط عليه يعني فصل الطاقة عن الجهاز بالكامل، أما اليوم فأصبحت الأجهزة أكثر ذكاءً، وأضيفت أوضاع جديدة مثل الاستعداد (Standby) والسكون (Sleep Mode)، التي تسمح بتوفير الطاقة مع الاحتفاظ بالجهاز في حالة جاهزة للعمل خلال ثوانٍ.

ولهذا ظهرت رموز جديدة، أبرزها رمز السكون الذي يشبه الهلال، ليعبر عن مرحلة وسطى بين التشغيل الكامل والإيقاف التام.

رمز صمد أمام الثورة الرقمية

ورغم أن كثيرًا من الأجهزة الحديثة تتيح تشغيلها أو إيقافها عبر الشاشات اللمسية أو الأوامر البرمجية، فإن رمز الطاقة لم يفقد مكانته.

فبعد عقود من ظهوره، لا يزال يحتفظ بموقعه كأحد أشهر الرموز في تاريخ التكنولوجيا، لأنه نجح في تحقيق معادلة نادرة؛ تصميم بالغ البساطة، ورسالة مفهومة لدى مليارات البشر، دون كلمة واحدة.

قد يبدو زر التشغيل مجرد دائرة يتوسطها خط، لكنه في الحقيقة اختصار لواحدة من أذكى الأفكار في تاريخ التصميم الصناعي فهذه العلامة الصغيرة، المستوحاة من لغة الحواسيب الثنائية، استطاعت أن تتحول إلى لغة عالمية يفهمها الجميع، لتصبح رمزًا لا يقتصر على تشغيل الأجهزة فحسب، بل يجسد أيضا كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تصنع معيارا يستخدمه العالم بأسره.

البطارية المحمولة زر التشغيل الشهير الأجهزة الإلكترونية زر التشغيل

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