أمل سلامة: النفقة حق شرعي وقانوني ويجب أن تواكب التضخم وارتفاع الأسعار

أكدت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، رئيس مؤسسة عظيمات مصر، أن المرأة المصرية هي الأكثر حرصًا على استقرار الأسرة والحفاظ على تماسكها، مشيرة إلى أن الزوجة غالبًا ما تتحمل أعباء كبيرة من أجل استمرار الحياة الزوجية وحماية مستقبل أبنائها، بينما تتحمل الكثير من الضغوط حفاظًا على كيان الأسرة.

وشددت سلامة على أن النفقة ليست منحة أو تفضلًا من أحد، وإنما هي حق قانوني وشرعي أصيل للزوجة والأبناء، مؤكدة أن قيمة النفقة يجب أن تواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية ومعدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، حتى تحقق الغرض الذي شُرعت من أجله، وهو توفير حياة كريمة للأسرة.

لا يجوز إهانة المرأة بعد سنوات من العطاء وتربية الأبناء

وأضافت أن بقاء قيمة النفقة دون مراجعة دورية في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار يمثل ظلمًا للمرأة والأطفال، مطالبة بآليات قانونية تضمن إعادة تقدير النفقة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، وبما يحفظ حقوق الأسرة.

وأكدت أن المرأة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة أسرتها وتربية أبنائها تستحق كل التقدير والإنصاف، قائلة: “علينا أن نهتم بنفقة عشرة السنين، ولا يجوز أن تُهان المرأة أو تُترك تواجه أعباء الحياة وحدها بعد كل ما قدمته من تضحيات.”

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن حماية حقوق المرأة والأبناء تمثل استثمارًا حقيقيًا في استقرار المجتمع، وأن تحقيق العدالة في ملفات الأحوال الشخصية يرسخ التوازن داخل الأسرة ويحافظ على مصلحة الأطفال باعتبارها الأولوية الأولى