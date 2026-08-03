طريقة عمل ناجتس صحية.. بأسهل الخطوات

ناجتس صحية من الأكلات التي يمكنك الاعتماد عليها وتناولها خلال اتباع بعض الحميات الغذائية بهدف إنقاص الوزن الزائد.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ناجتس صحية، فيما يلي……

مقادير ناجتس صحية



● 3 صدور دجاج

● بصل باودر

● ثوم باودر

● بابريكا

● بيض

● 3 ملعقة كبيرة نشا

● ملح

● فلفل

للتغليف:

● 1 كوب بقسماط

● 1 كوب بقسماط بانكو

● 2 بيض

● ملح

● فلفل



طريقة تحضير ناجتس صحية



تقطع صدور دجاج مع باقي المكونات تدريجياً.

توضع صدور الدجاج في بولة، ثم يضاف النشا وتقلب المكونات جيدًا.

تشكل الدجاج المفروم على شكل الناجتس.

تترك الناجتس في الثلاجة قليلاً حتى تتماسك.

توضع الناجتس في البيض ثم البقسماط أو في البيض و البقسماط البانكو أو في البيض فقط.

توضع الناجتس في القلاية الهوائية أو في الفرن حتى تمام الطهي.

تقدم.

