يخدم قرى زفتى ويسهّل حركة المواطنين.. محافظ الغربية يتفقد رصف طريق نهطاى كفر شاهين

أجرى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم جولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف طريق نهطاى باتجاه كفر شاهين مرورًا بقرية كفر الديب، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

توجيهات محافظ الغربية

وتابع المحافظ الانتهاء من رصف الطبقة السطحية النهائية للطريق، الذي يبلغ طوله 1.5 كيلومتر وبعرض 6 أمتار، حيث بلغت نسبة تنفيذ الطبقة السطحية النهائية 100%، وتنفذ الأعمال بواسطة مديرية الطرق والنقل بالغربية، مع التأكد من جودة التنفيذ ومطابقة الأعمال للمواصفات الفنية المعتمدة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن رصف طريق نهطاى–كفر شاهين يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتعزيز الربط بين القرى والمناطق المحيطة، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ مشروعات رصف الطرق بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتوفير طرق أكثر أمانًا وانسيابية للمواطنين.

رفع كفاءة الخدمات

وشدد محافظ الغربية على أهمية المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق والتأكد من جودة الأعمال المنفذة، مؤكدًا استمرار المحافظة في تنفيذ خطتها لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها بما يخدم المواطنين ويدعم حركة التنقل بين القرى والمراكز.