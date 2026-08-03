قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هيتخصم كام من رصيد العداد أبو كارت "فرق الشرائح"
أسبوع الحسم.. فينيسيوس يعود وريال مدريد يترقب قراره
إذاعة القرآن الكريم تبث المصحف المجود بصوت الشيخ محمود علي البنا لأول مرة
وفاة عنبر سعيد نجم منتخب الكويت السابق إثر حادث أليم
الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 73 ألفا و375 شهيدا
الرئيس السيسي يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص
بعد زلزال فجر اليوم.. التنمية المحلية تكشف نتائج المتابعة في المحافظات.. واستمرار رفع درجة الجاهزية
في ذكري ميلادها.. ماجدة خير الله تكشف ذكرياتها مع مديحة كامل l خاص
لامس أجزاءً من جسدها.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى التجمع
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية
مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة
منتخب ناشئات اليد يهزم كوريا الجنوبية ويقترب من ربع نهائي بطولة العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ماذا قال بشكتاش بعد اقتراب انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور التركي؟

محمد صلاح
محمد صلاح
محمود أحمد

تتسارع تطورات مستقبل النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل اقتراب قائد منتخب مصر من خوض تجربة جديدة في الدوري التركي بعدما أنهى مسيرته الطويلة مع ليفربول الإنجليزي وأصبح لاعبًا حرًا.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه المؤشرات حول اقتراب طرابزون سبور من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صلاح خرجت تصريحات من داخل نادي بشكتاش لتؤكد انتهاء اهتمام النادي بالتعاقد مع قائد منتخب مصر في إشارة واضحة إلى أن الصفقة باتت خارج حسابات الإدارة.

بشكتاش يعلن نهاية اهتمامه بمحمد صلاح

أكدت مصادر داخل نادي بشكتاش التركي أن الإدارة لم تعد تتابع ملف التعاقد مع محمد صلاح بعدما ارتبط اسم اللاعب خلال الأسابيع الماضية بالانتقال إلى الفريق.

ونقل موقع HT Spor عن مصادر بالنادي أن وجهة صلاح المقبلة لم تعد تمثل اهتمامًا بالنسبة لبشكتاش مؤكدة أن الإدارة لن تدخل في أي سباق جديد للحصول على خدمات اللاعب.

وأضافت المصادر أن النادي يتمنى التوفيق لمحمد صلاح مع أي فريق يختاره خلال المرحلة المقبلة سواء كان طرابزون سبور أو فنربخشة أو غلطة سراي في رسالة تعكس انسحاب بشكتاش بشكل نهائي من المنافسة على الصفقة.

طرابزون سبور الأقرب لحسم الصفقة

في المقابل تواصل إدارة طرابزون سبور مفاوضاتها مع النجم المصري من أجل إنهاء كافة تفاصيل التعاقد وسط حالة من التفاؤل داخل النادي بإتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت تقارير إعلامية تركية إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن البنود الأساسية للعقد بينما يجري العمل حاليًا على إنهاء التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي.

راتب ضخم وترتيبات خاصة لوصول صلاح

وكشفت صحيفة "صباح" التركية أن محمد صلاح سيحصل وفقًا للاتفاق المبدئي على راتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو في واحدة من أكبر الصفقات بتاريخ الدوري التركي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة طرابزون سبور أعدت ترتيبات خاصة لاستقبال اللاعب حيث من المنتظر أن يسافر إلى تركيا على متن طائرة خاصة فور الانتهاء من توقيع العقود واعتماد جميع البنود النهائية.

صلاح يقضي إجازته قبل إعلان وجهته الجديدة

ويقضي قائد منتخب مصر حاليًا فترة راحة في اليونان بعدما أنهى مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026 والتي شهدت قيادة "الفراعنة" إلى الدور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

وكان صلاح قد عاد إلى مصر عقب نهاية البطولة قبل أن يسافر لقضاء عطلته الصيفية بالتزامن مع استمرار المفاوضات الخاصة بمستقبله.

نهاية رحلة تاريخية مع ليفربول

وأنهى محمد صلاح رحلته مع ليفربول بعد تسعة أعوام حافلة بالإنجازات شهدت تتويجه بعدد كبير من البطولات المحلية والقارية إلى جانب تحقيقه أرقامًا قياسية جعلته أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

ومع انتهاء عقده أصبح اللاعب هدفًا لعدد من الأندية قبل أن تتصدر الأندية التركية سباق التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

رومانو: الإعلان الرسمي بات قريبًا

من جانبه أكد الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أن محمد صلاح أصبح قريبًا للغاية من الإعلان عن ناديه الجديد مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة وأن الإعلان الرسمي قد يصدر خلال وقت قريب إذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة.

وبذلك تبدو جميع المؤشرات متجهة نحو انتقال النجم المصري إلى طرابزون سبور في صفقة ستكون من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية وستمنح الدوري التركي واحدًا من أكبر نجوم كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة.

محمد صلاح منتخب مصر الدوري التركي ليفربول الإنجليزي طرابزون سبور بشكتاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

روميرو

فابريزيو رومانو يكشف آخر تطورات انتقال روميرو إلى إنتر ميلان

حمدي الميرغني يتراجع عن إعلان انفصاله عن زوجته ويحذفه من حساباته الرسمية..تفاصيل

حمدي الميرغني يتراجع عن إعلان انفصاله عن زوجته ويحذفه من حساباته الرسمية..تفاصيل

افشة

الأهلي يخطر أفشة بالبقاء والسفر مع الفريق إلى معسكر برشلونة ..تفاصيل

بالصور

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة |شاهد

زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة

انزل تحت السفرة| ماذا نفعل عند حدوث زلزل؟

ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟

بوسي تخطف الأنظار بلوك جريء

بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد