ماذا قال بشكتاش بعد اقتراب انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور التركي؟

تتسارع تطورات مستقبل النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل اقتراب قائد منتخب مصر من خوض تجربة جديدة في الدوري التركي بعدما أنهى مسيرته الطويلة مع ليفربول الإنجليزي وأصبح لاعبًا حرًا.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه المؤشرات حول اقتراب طرابزون سبور من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صلاح خرجت تصريحات من داخل نادي بشكتاش لتؤكد انتهاء اهتمام النادي بالتعاقد مع قائد منتخب مصر في إشارة واضحة إلى أن الصفقة باتت خارج حسابات الإدارة.

بشكتاش يعلن نهاية اهتمامه بمحمد صلاح

أكدت مصادر داخل نادي بشكتاش التركي أن الإدارة لم تعد تتابع ملف التعاقد مع محمد صلاح بعدما ارتبط اسم اللاعب خلال الأسابيع الماضية بالانتقال إلى الفريق.

ونقل موقع HT Spor عن مصادر بالنادي أن وجهة صلاح المقبلة لم تعد تمثل اهتمامًا بالنسبة لبشكتاش مؤكدة أن الإدارة لن تدخل في أي سباق جديد للحصول على خدمات اللاعب.

وأضافت المصادر أن النادي يتمنى التوفيق لمحمد صلاح مع أي فريق يختاره خلال المرحلة المقبلة سواء كان طرابزون سبور أو فنربخشة أو غلطة سراي في رسالة تعكس انسحاب بشكتاش بشكل نهائي من المنافسة على الصفقة.

طرابزون سبور الأقرب لحسم الصفقة

في المقابل تواصل إدارة طرابزون سبور مفاوضاتها مع النجم المصري من أجل إنهاء كافة تفاصيل التعاقد وسط حالة من التفاؤل داخل النادي بإتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت تقارير إعلامية تركية إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن البنود الأساسية للعقد بينما يجري العمل حاليًا على إنهاء التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي.

راتب ضخم وترتيبات خاصة لوصول صلاح

وكشفت صحيفة "صباح" التركية أن محمد صلاح سيحصل وفقًا للاتفاق المبدئي على راتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو في واحدة من أكبر الصفقات بتاريخ الدوري التركي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة طرابزون سبور أعدت ترتيبات خاصة لاستقبال اللاعب حيث من المنتظر أن يسافر إلى تركيا على متن طائرة خاصة فور الانتهاء من توقيع العقود واعتماد جميع البنود النهائية.

صلاح يقضي إجازته قبل إعلان وجهته الجديدة

ويقضي قائد منتخب مصر حاليًا فترة راحة في اليونان بعدما أنهى مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026 والتي شهدت قيادة "الفراعنة" إلى الدور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

وكان صلاح قد عاد إلى مصر عقب نهاية البطولة قبل أن يسافر لقضاء عطلته الصيفية بالتزامن مع استمرار المفاوضات الخاصة بمستقبله.

نهاية رحلة تاريخية مع ليفربول

وأنهى محمد صلاح رحلته مع ليفربول بعد تسعة أعوام حافلة بالإنجازات شهدت تتويجه بعدد كبير من البطولات المحلية والقارية إلى جانب تحقيقه أرقامًا قياسية جعلته أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

ومع انتهاء عقده أصبح اللاعب هدفًا لعدد من الأندية قبل أن تتصدر الأندية التركية سباق التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

رومانو: الإعلان الرسمي بات قريبًا

من جانبه أكد الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أن محمد صلاح أصبح قريبًا للغاية من الإعلان عن ناديه الجديد مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة وأن الإعلان الرسمي قد يصدر خلال وقت قريب إذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة.

وبذلك تبدو جميع المؤشرات متجهة نحو انتقال النجم المصري إلى طرابزون سبور في صفقة ستكون من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية وستمنح الدوري التركي واحدًا من أكبر نجوم كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة.