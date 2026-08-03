مصرع 14 شخصا وإجلاء 11 ألفا أخرين جراء أمطار غزيرة وفيضانات بالهند

لقي 14 شخصاً على الأقل حتفهم وجرى إجلاء ما يزيد عن 11 ألف شخص إثر أمطار غزيرة وفيضانات عارمة اجتاحت جنوب الهند، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ المكثفة.

وتعمل فرق الطوارئ في ولايتي كيرالا وكارناتاكا على إيواء المتضررين في 316 مخيماً وفتح الطرق المغلقة، مع استمرار التحذيرات من طقس سيء قد يستمر في الساعات المقبلة.

ويأتي ذلك امتداداً لأزمة الفيضانات الموسميّة الشديدة التي تضرب عدة مناطق في الهند؛ حيث عانت ولاية كيرالا تاريخياً من فيضانات مدمرة ناجمة عن أمطار المونسون الغزيرة والانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية، وهو ما يتكرر هذا العام تزامناً مع موجات فيضان موازية تضرب ولايات أخرى مثل آسام وجوجارات، مما يضع البنية التحتية وأنظمة إدارة الكوارث تحت ضغط مستمر لتفادي تكرار خسائر السنوات الماضية.

وقالت ‌هيئة ‌إدارة ‌الكوارث بالولاية إنه من المرجح أن تشهد الولاية رياحا قوية وأمطارا متوسطة في ‌بعض المناطق اليوم. كما أجبرت الأمطار الغزيرة عددا من المدارس في أنحاء الولاية على الإغلاق.