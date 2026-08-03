تحرك عاجل من البنتاجون.. اتفاقية أمريكية جديدة لمضاعفة إنتاج الصواريخ الاعتراضية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم "الاثنين" عن توقيع اتفاقية إطارية مع شركتي لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان لتوسيع الطاقة الإنتاجية لمكونات صواريخ الاعتراض.

ولم تفصح وزارة الدفاع الأمريكية عن قيمة الاتفاقية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وفي نهاية يوليو الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يحسم أمره بعد بشأن السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، رغم أنه كان قد ادعى في قمة الناتو في تركيا أن هذه المسألة قد تم الاتفاق عليها بين موسكو وكييف.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء في كامب ديفيد، قال ترامب: "علينا توخي الحذر الشديد عند السماح لأي جهة بإنتاجها.. لم نتفق على ذلك".

وفيما يتعلق بجهود إنهاء الحرب، قال إنه يعتقد أن رئيسي أوكرانيا وروسيا، فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، يرغبان في التوصل إلى اتفاق. وأضاف: "على كلا الجانبين تقديم تنازلات".