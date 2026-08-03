نيوكاسل يونايتد يضم حارس المرمى هورنيتشيك مقابل 25.7 مليون إسترليني

تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد مع حارس المرمى لوكاس هورنيتشيك قادمًا من نادي براجا مقابل 25.7 مليون جنيه إسترليني.

على الرغم من أن نيوكاسل كان قد ضمّ إيوين جاون، البالغ من العمر 20 عامًا، من ريمس هذا الصيف، إلا أن النادي كان يبحث أيضًا عن حارس مرمى أساسي أكثر خبرة.

سافر هورنيتشيك، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى معسكر تدريب نيوكاسل في إسبانيا نهاية الأسبوع الماضي لإتمام انتقاله وتوقيع عقد لمدة خمس سنوات بعد أن فعّل النادي بند فسخ عقده.

وقال اللاعب الدولي التشيكي: "لقد كانت الأيام القليلة الماضية مليئة بالمشاعر المتضاربة منذ أن سمعت لأول مرة عن انتقالي، والآن أنا سعيد للغاية لوجودي هنا".

وأضاف: "إنها فرصة رائعة في دوري جديد، وأنا متحمس للغاية لها. منذ اللحظة الأولى لوصولي إلى هنا، حظيت باستقبال رائع وشعرت بدفء النادي. لقد كان الجميع رائعين في مساعدتي على التأقلم."

وقال روس ويلسون، المدير الرياضي لنيوكاسل، إن "تطور اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في السنوات الأخيرة كان مذهلاً".

وأضاف: "لقد رسخ اللاعب مكانته كواحد من أفضل حراس المرمى الشباب في أوروبا".