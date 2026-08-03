البحوث الفلكية: زلزال اليوم بلغ 5.5 ريختر .. والبيان الأول صدر خلال دقائق.. فيديو

كشف الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل رصد الزلزال الذي وقع فجر اليوم، مؤكدًا أن وحدات الرصد التابعة للمعهد تعاملت مع الهزة فور وقوعها، وأن البيانات الأولية خضعت للمراجعة والتحليل حتى الوصول إلى التقدير الأدق لقوتها.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الساعة 3 فجر اليوم بدأت وحدة الرصد برصد هزة أرضية عنيفة وتحديدًا منطقة البحيرات المرة، كانت 5.5 مقياس ريختر ده آخر تقدير، وحصل في البداية صدور بعض البيانات بصورة سريعة، وكان بيان أولي لتهدئة الرأي العام، والبيان الأولي محتاج تحليل، ولكن بيديني تقدير أوتوماتيك بيكون فيه نسبة خطأ".

وأضاف: "كان في البداية 5.7 ريختر وكان تقريبيا، والمفروض القيمة التقديرية السليمة لـ 5.5، ممكن أقول 5.2 و5.8 ريختر، واللي يفرق مع الناس بؤرة الزلزال على عمق كام، وكل ما يكون مركزه قريب من الحضر بتكون مشكلته أكبر".

وأوضح: "تبعًا للمقياس العالمي بيوصل لضعيف إلى متوسط القوة، والقوة بتتقاس بمقدار ريختر، إحساس المواطنين مثلًا لو عندي عمارة 10 أدوار، اللي في الدور الأول مش هيحس بيه، لكن اللي في الدور الـ10 هيحس بيه بقوة، واللي بيحس بالزلزال حسب الأرض وطبيعتها".

وتابع: "بدأت حالة الطوارئ، وقيادات الدولة كلها بتتابع الموضوع، وبعض القيادات كلموني بسرعة بعد دقائق، لما بنرفع البيان بيكون فيه صعوبة عشان رفعه على الشبكة، وبنحاول نغير المنظومة دي عشان نقدر نوصل بشكل أسرع".