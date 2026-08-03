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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يعتمد حركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

وافق اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على حركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك في ضوء إعلان نتائج مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية لإعلان يوليو 2025، وبهدف دعم منظومة العمل التعليمي والدفع بقيادات قادرة على تطوير الأداء وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة داخل الإدارات التعليمية.

توجيه محافظ الغربية 

وشملت الحركة تسكين وإعادة توزيع وتكليف واستمرار عدد 20 قيادة تعليمية ما بين مدير ووكيل إدارة تعليمية، وذلك لسد العجز في الوظائف القيادية، بما يضمن حسن استثمار الكفاءات والخبرات وتحقيق الاستقرار الإداري، بما ينعكس إيجابًا على انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوى الأداء.

تحرك تنفيذي عاجل 

ومن جانبه، أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الحركة تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة، إلى جانب إعادة توزيع القيادات الحالية بما يحقق الاستفادة المثلى من خبراتها، ويعزز كفاءة العمل داخل الإدارات التعليمية، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يخدم مصلحة الطلاب والارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي وكيلاء إدارات تعليم الغربية

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