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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«مصر الخير» تنجح في تأهيل ألف منزل للأسر المستحقة في 10 محافظات

مصر الخير» تنجح في تأهيل ألف منزل
مصر الخير» تنجح في تأهيل ألف منزل

في خطوة تنموية جديدة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير المنازل الآمنة للأسر المستحقة، نجحت مؤسسة مصر الخير بدعم إحدى شركات التنمية في إتمام مشروع استراتيجي لتطوير وتأهيل 1000 منزل ، لتحقيق قفزة نوعية في حياة الأسر المستحقة بـ 10 محافظات مصرية.

ويهدف المشروع إلى دعم خطط الدولة المصرية في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير بيئة سكنية وتنموية لائقة بالفئات الأكثر استحقاقاً في المحافظات والقرى النائية.

يأتي هذا الإنجاز نتاجاً لدعم استراتيجى تنموى، انطلقت أعماله التنفيذية من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه في يوليو 2025. ويهدف المشروع إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحسين البيئة السكنية للأسر الأولى بالرعاية في محافظات: أسوان، سوهاج، قنا، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، أسيوط، بني سويف، والشرقية.

ونجحت فرق العمل في الانتهاء من تطوير وتأهيل 1000 منزل والذي يُعد إنجاز يعكس كفاءة التنفيذ، والالتزام بالخطة الزمنية للمشروع.

وتم تنفيذ المشروع على أربع مراحل تغطي المحافظات المستهدفة، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات قنا وأسوان وسوهاج بإجمالي 296 منزلاً، بينما تضم المرحلة الثانية محافظات الغربية والفيوم والأقصر بإجمالي 286 منزلاً، وتشمل المرحلة الثالثة محافظتي كفر الشيخ وأسيوط بإجمالي 215 منزلاً، فيما تضم المرحلة الرابعة محافظتي الشرقية وبني سويف بإجمالي 203 منزلاً. يجري حالياً استكمال أعمال التجهيز والتشغيل التجريبي لجميع المنازل، تمهيداً لتسليم المشروع بالكامل في شهر سبتمبر 2026.

وتهدف هذه المبادرة التنموية إلى تمكين الأسر الأكثر استحقاقاً اقتصادياً عبر دمج تدابير الحماية الاجتماعية بفرص الإنتاج المستدام.

وأكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن مؤسسة مصر الخير لا تسعى فقط لتقديم الدعم التكافلي، بل تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة تعتمد على دراسات ميدانية دقيقة لتمكين المجتمعات وإحداث أثر تنموي مستدام. وتمتلك المؤسسة باعاً طويلاً وخبرة مؤسسية متراكمة في إدارة وتنفيذ المبادرات التكافلية والخدمية الكبرى، وعلى رأسها مشروعات تحسين بيئة السكن، إيماناً منا بأن توفير مسكن آمن ومستدام هو الركيزة الأساسية الأولى التي ينطلق منها الإنسان نحو الاستقرار وبناء المستقبل، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة".

خطوة تنموية مؤسسة مصر الخير 1000 منزل رفع مستوى معيشة المواطنين

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