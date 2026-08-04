أسباب الطلاق العاطفي بين الزوجين.. استشاري نفسي توضح

كشفت إسراء سمير استشاري نفسي وأسري، أسباب الطلاق العاطفي وطرق ذهبية لعلاجه، موضحة أنه يطلق عليه الخرس الزوجي والطلاق النفسي أو الصمت العاطفي.



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطلاق العاطفي هو الحالة التي تصيب الزوجة والزوج من عدم النقاش والتفاهم.

وأوضحت إسراء سمير استشاري نفسي وأسري، أن هذه الحالة تعني تلاشي أي حديث من الطرف الآخر، وذلك خوفا من التناقض والتنمر طوال الوقت وعدم التعرض للأذى.

ولفتت إلى أن الزوجين يعيشان تحت سقف واحد في حياة طبيعية ولكن لا يكون بينهما تعاون وكل منهما يتجنب الطرف الآخر، وذلك نتيجة رصيد من الخذلان وجروح قديمة لم يتم التعافي منها، مع غياب الحضن والكلمة وبرود في المشاعر.

