اليوم .. بيراميدز يواجه العربي الكويتي وديا

يخوض اليوم فريق نادي بيراميدز ثالث مبارياته الودية في معسكر الإعداد المقام بمدينة أزضروم التركية عندما بواجه نظيره العربي الكويتي.

ويلتقي بيراميدز مع العربي الكويتي في الرابعة والربع من مساء اليوم على ملاعب مدينة أرضروم التركية والتي يقيم بها السماوي معسكر الإعداد تحضيرا للموسم الجديد.

والمباراة هي الثالثة في المعسكر الخارجي بعد مواجهة بيرسبوليس الإيراني، ثم ألانيا سبور التركي، وستكون هناك مباراة ودية رابعة وأخيرة يوم 8 أغسطس الجاري قبل انتهاء المعسكر والعودة إلى القاهرة.

ياتى ذلك خلال فترة استعدادات بيراميدز القوية لخوض منافسات بطولات الموسم الجديد حيث يشارك في دوري أبطال أفريقيا بجانب البطولات المحلية.