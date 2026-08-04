«صباح الخير يا مصر» يرصد محاضرة «أشهر الخرافات حول مصر القديمة» بقصر الأمير طاز

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الضوء على أبرز الفعاليات الثقافية والفكرية المقرر تنظيمها اليوم، ومن بينها المحاضرة التي يستضيفها مركز إبداع قصر الأمير طاز بالسيوفية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، تحت عنوان «أشهر الخرافات حول مصر القديمة».

وتقام المحاضرة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 4 أغسطس، ويقدمها الدكتور شريف شعبان، الباحث في الآثار المصرية والمؤرخ الفني، حيث تتناول عددًا من الأفكار والمعتقدات الخاطئة التي ارتبطت بالحضارة المصرية القديمة على مدار سنوات طويلة.

مناقشة علمية لأبرز المفاهيم المغلوطة

وتستعرض المحاضرة أبرز الخرافات المتداولة حول مصر القديمة من منظور علمي وتاريخي، بالاعتماد على الدراسات الأثرية الحديثة، بهدف تصحيح المعلومات غير الدقيقة وتقديم رؤية واضحة حول حقيقة العديد من القضايا المرتبطة بالحضارة المصرية.

وتناقش الفعالية عددًا من الموضوعات المثيرة للجدل، من بينها طرق بناء الأهرامات، والادعاءات المرتبطة بالهوية الحضارية لمصر القديمة، إلى جانب الصورة التي قدمتها بعض الأعمال الدرامية عن المصريين القدماء، وحقيقة ما يعرف بـ«لعنة الفراعنة».

تعزيز الوعي بالتراث المصري

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص قطاع صندوق التنمية الثقافية على تقديم برامج ثقافية ومعرفية تسهم في نشر الوعي بالتراث المصري، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف على التاريخ والحضارة المصرية من خلال المتخصصين والباحثين.

كما تهدف الفعاليات التي ينظمها القطاع إلى دعم المحتوى الثقافي القائم على الحقائق العلمية، وتعزيز التواصل بين الجمهور والخبراء في مجالات الآثار والتاريخ، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

قصر الأمير طاز.. مساحة للفعاليات الفكرية والثقافية

ويواصل مركز إبداع قصر الأمير طاز استضافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التي تستهدف مختلف فئات الجمهور، من خلال الندوات والمحاضرات والفعاليات التي تسلط الضوء على التراث المصري وتقدم موضوعات معرفية متنوعة.

وتوفر هذه اللقاءات منصة للحوار والنقاش حول القضايا التاريخية والأثرية، بما يعزز فهم الجمهور لقيمة الحضارة المصرية ومكانتها عبر العصور.