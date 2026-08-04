قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقق الإيجار التمليكي 2026.. الشروط وخطوات التقديم وقيمة الإيجار الشهري
خليفة بطل آسيا.. من هو أولي فيرنر المدرب المرشح لقيادة الأهلي السعودي ؟
إمام عاشور يفرض شروطه لـ التجديد حتى 2030.. والأهلي يتحفظ | خاص
في زلزال جديد؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل بعد رصد 12 هزة
منتخب مصر يبدأ رحلة أمم أفريقيا 2027.. حسام حسن يستعد لأول ظهور بعد مونديال 2026
نجاة 15 مصريًا في حادث غرق مركب قبالة طبرق الليبية
الهلال الأحمر يمد غزة بأكثر من 3,430 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية
حازم إمام: رحيل جون إدوارد قد يكون بسبب شركة الكرة.. وحسام الزناتي يملك مقومات النجاح
تخفيضات لمدة شهر.. التموين تطلق الأوكازيون الصيفي 2026
نتائج كارثية لمنتخب سيدات مصر.. غضب داخل اتحاد الكرة بعد توديع أمم أفريقيا
الأردن: الانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والإنساني
رسميا .. الزمالك يفسخ عقد أوشينج بالتراضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«صباح الخير يا مصر» يرصد محاضرة «أشهر الخرافات حول مصر القديمة» بقصر الأمير طاز

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الضوء على أبرز الفعاليات الثقافية والفكرية المقرر تنظيمها اليوم، ومن بينها المحاضرة التي يستضيفها مركز إبداع قصر الأمير طاز بالسيوفية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، تحت عنوان «أشهر الخرافات حول مصر القديمة».

وتقام المحاضرة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 4 أغسطس، ويقدمها الدكتور شريف شعبان، الباحث في الآثار المصرية والمؤرخ الفني، حيث تتناول عددًا من الأفكار والمعتقدات الخاطئة التي ارتبطت بالحضارة المصرية القديمة على مدار سنوات طويلة.

مناقشة علمية لأبرز المفاهيم المغلوطة

وتستعرض المحاضرة أبرز الخرافات المتداولة حول مصر القديمة من منظور علمي وتاريخي، بالاعتماد على الدراسات الأثرية الحديثة، بهدف تصحيح المعلومات غير الدقيقة وتقديم رؤية واضحة حول حقيقة العديد من القضايا المرتبطة بالحضارة المصرية.

وتناقش الفعالية عددًا من الموضوعات المثيرة للجدل، من بينها طرق بناء الأهرامات، والادعاءات المرتبطة بالهوية الحضارية لمصر القديمة، إلى جانب الصورة التي قدمتها بعض الأعمال الدرامية عن المصريين القدماء، وحقيقة ما يعرف بـ«لعنة الفراعنة».

تعزيز الوعي بالتراث المصري

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص قطاع صندوق التنمية الثقافية على تقديم برامج ثقافية ومعرفية تسهم في نشر الوعي بالتراث المصري، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف على التاريخ والحضارة المصرية من خلال المتخصصين والباحثين.

كما تهدف الفعاليات التي ينظمها القطاع إلى دعم المحتوى الثقافي القائم على الحقائق العلمية، وتعزيز التواصل بين الجمهور والخبراء في مجالات الآثار والتاريخ، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

 

قصر الأمير طاز.. مساحة للفعاليات الفكرية والثقافية

ويواصل مركز إبداع قصر الأمير طاز استضافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التي تستهدف مختلف فئات الجمهور، من خلال الندوات والمحاضرات والفعاليات التي تسلط الضوء على التراث المصري وتقدم موضوعات معرفية متنوعة.

وتوفر هذه اللقاءات منصة للحوار والنقاش حول القضايا التاريخية والأثرية، بما يعزز فهم الجمهور لقيمة الحضارة المصرية ومكانتها عبر العصور.

الفعاليات الثقافية صندوق التنمية الثقافية أشهر الخرافات حول مصر القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

فينو

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

وزير الشباب والرياضة

الفقراء لا يلعبون بالأندية الكبرى.. وزير الشباب يستجيب لمقال عمر طاهر

محمد صلاح

شرط جديد من محمد صلاح قبل حسم انتقاله إلى طرابزون سبور

دعاء النوم للسكينة

دعاء النوم للسكينة والاطمئنان.. أدعية نبوية للتخلص من الفزع والأرق قبل النوم

ترشيحاتنا

نتنياهو

الكابينت الإسرائيلي يعقد اجتماعا مساءًا لبحث تطورات اتفاق غزة

نعيم قاسم

أمين عام حزب الله: المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال قائماً.. وإيران هي من انتصرت

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيرة على ضواحي موسكو

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيرة على ضواحي موسكو

بالصور

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية.. وصفة شهية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالات جريئة | شاهد

هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد

مذاق يناسب السلطات والسندوتشات.. طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل

طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات
طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات
طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات

بعد أول إصابة.. فيروس بوربون يثير مخاوف في نيويورك.. لا علاج ولا لقاح

فيروس نادر
فيروس نادر
فيروس نادر

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد