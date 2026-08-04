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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فعاليات ثقافية وفنية..موعد إنطلاق فعاليات معرض السويس للكتاب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تستعد وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع محافظة السويس، لإطلاق فعاليات معرض السويس للكتاب، الذي يقام بممشى أهل السويس على كورنيش المدينة خلال الفترة من 6 إلى 15 أغسطس 2026، في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى نشر الثقافة وتوسيع نطاق إتاحة الكتاب أمام المواطنين في مختلف المحافظات وفقاً لما رصده صباح الخير يا مصر.

استعدادات مكثفة لانطلاق المعرض

وتواصل الجهات المنظمة استكمال الاستعدادات الخاصة بالمعرض، حيث تستقبل الهيئة المصرية العامة للكتاب طلبات مشاركة دور النشر الراغبة في الاشتراك، وذلك بمقر الهيئة على كورنيش النيل، تمهيدًا لخروج الحدث بالشكل الذي يليق بأهمية محافظة السويس ومكانتها الثقافية.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الواحدة صباحًا، بما يتيح للزوار فرصة التردد عليه والاستفادة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة خلال فترة انعقاده.

مشاركة واسعة من قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر

ويشهد معرض السويس للكتاب مشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة بجناح خاص يضم مجموعة متنوعة من أحدث إصداراتها في مختلف السلاسل، بالإضافة إلى إصدارات النشر الإقليمي التي تقدم أعمالًا فكرية وأدبية متنوعة.

كما يشارك في المعرض عدد من دور النشر الخاصة، التي تعرض أحدث إصداراتها في مجالات الأدب والفكر والعلوم والمعرفة، إلى جانب مكتبة مصر العامة المتنقلة، بما يوفر للزوار خيارات متعددة للحصول على الكتب بأسعار مناسبة.

تعزيز العدالة الثقافية وإتاحة المعرفة

ويأتي تنظيم معرض السويس للكتاب ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالمنتج الثقافي والمعرفي إلى مختلف المحافظات، من خلال سلسلة المعارض المحلية التي تنظمها الوزارة على مدار العام.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الفعاليات إلى دعم القراءة، وتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب، وترسيخ مكانة الكتاب كوسيلة أساسية لبناء الوعي وتنمية المعرفة.

برنامج ثقافي وفني متنوع للجمهور

ويقدم المعرض برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا يضم عددًا من الندوات الفكرية، والأمسيات الشعرية، واللقاءات الثقافية، إلى جانب ورش فنية وتربوية مخصصة للأطفال والنشء.

وتستهدف هذه الأنشطة تعزيز المشاركة المجتمعية، وتنمية الوعي الثقافي لدى مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز دور الثقافة في بناء الإنسان.

ويواصل معرض السويس للكتاب دوره كإحدى الفعاليات الثقافية المهمة التي تقرب الكتاب من الجمهور، وتدعم الحراك الثقافي بالمحافظات، بما يعكس اهتمام الدولة بنشر المعرفة وإتاحة المنتج الثقافي لكل المواطنين.

وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض السويس للكتاب

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