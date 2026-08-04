فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جمعية صيادي الغردقة للدورة 2026 – 2031

أعلنت الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمدينة الغردقة بدء الاستعدادات لانتخابات مجلس إدارتها للدورة الجديدة (2026 – 2031)، من خلال فتح باب تلقي طلبات الترشح أمام الأعضاء الراغبين في خوض الانتخابات.

وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي، أن استقبال طلبات الترشح سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 23 أغسطس 2026، ويستمر حتى الخميس 27 أغسطس 2026، لمدة خمسة أيام متتالية، بمقر الجمعية بمنطقة السقالة أمام شركة المياه بشارع حسني حماد.

وأشارت إلى أن تقديم الطلبات سيكون يوميًا خلال الفترة المحددة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، مؤكدة ضرورة التزام جميع المتقدمين باستيفاء الشروط القانونية المنظمة للترشح.

وأكدت الجمعية أن شروط الترشح تخضع لأحكام المادة (45) من قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983، لافتة إلى أن الطلبات لن تُقبل إلا خلال المدة الزمنية المعلنة ووفقًا للضوابط المقررة.

ويأتي فتح باب الترشح في إطار الاستعدادات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الجمعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز دورها في خدمة الصيادين، وتطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء، ودعم قطاع الصيد بمحافظة البحر الأحمر.