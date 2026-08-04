محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رفع كفاءة مركز التنمية الشبابية وإستاد الخارجة

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمدينة الخارجة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، و جهاد متولي رئيس المركز، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان، و محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة.

حيث تابعت أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز التنمية الشبابية والإستاد الرياضي بالخارجة، والتي تشمل رفع كفاءة الملاعب والمنشآت الرياضية والخدمية، ودراسة تطوير حمام السباحة الموجود وإنشاء حمام أوليمبي مطور؛ بما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتطوير الأنشطة الرياضية المقدمة لرواد المركز.

كما وجّهت بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز لمراجعة تراخيص صالات اللياقة البدنية و مدى استيفائها للاشتراطات الهندسية والفنية المطلوبة، كما أشارت إلى بحث الدعم المطلوب للبدء في أعمال الإنشاءات بالمدينة الشبابية بالداخلة واستكمال المرحلة الثانية من أعمال المدينة الشبابية بالخارجة.