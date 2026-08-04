حبس 9 متهمين في مقتل بكار عريس الإسماعيلية بمصحة لعلاج الإدمان

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل الشاب محمد حسن حسن إسماعيل أحمد، المعروف بـ"بكار" عريس الإسماعيلية، والذي لقي مصرعه إثر مشاجرة داخل أحد مراكز علاج الإدمان بالمحافظة، وذلك بعد توجيه اتهامات لهم على خلفية الواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة ومراجعة التقارير الفنية والطبية، للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد مسؤولية كل متهم.

وكان "بكار"، البالغ من العمر 25 عامًا، قد دخل مركز علاج الإدمان بإرادته قبل أيام قليلة أملاً في التعافي والاستعداد لاستكمال ترتيبات زفافه، إلا أنه فارق الحياة داخل المركز في ظروف تخضع للتحقيق.

وكانت أسرة المجني عليه قد اتهمت عدداً من الموجودين داخل المصحة بالاعتداء عليه، بينما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية لكشف الحقيقة كاملة.

يشار الدالي إلقاء القبض علي ٦ من إجمالي المتهمين وعددهم ٩ متهمين، فيما يجري تكثيف الجهود لضبط ٣ متهمين آخرين .