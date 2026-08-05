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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كارولين عزمي تتألق في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام | شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
سارة عبد الله

شاركت الفنانة كارولين عزمي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت كارولين عزمي بلوك أنيق وميك اب يبرز جمال ملامحها، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

آخر أعمال كارولين عزمي

وكانت كارولين عزمي قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "فهد البطل"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، وعصام السقا، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

كارولين عزمي صور كارولين عزمي إطلالة كارولين عزمي

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