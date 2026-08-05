مع ذكراها .. محطات إنسانية وفنية فى حياة ميرنا المهندس

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ميرنا المهندس، والتى كانت تعد من أجمل الوجوه على الشاشة الصغيرة.

ولدت ميرنا المهندس عام 1978، لعائلة لا صلة لها بالوسط الفني، وكان اسمها الحقيقي ميرنا عبدالفتاح محمد رجب.



أصبح اسمها الفني هو "ميرنا المهندس" نسبة إلى المخرج حسين حلمي المهندس الذي ساهم في دخولها مجال الإعلانات وهي في سن صغيرة.

مسيرتها الفنية:

درست معهد الباليه، والتحقت بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعرفها الجمهور من خلال دوريها في مسلسلي أرابيسك وساكن قصادي.

وعملت بعدها لسنوات في الدراما التلفزيونية، وشاركت في عدة أعمال منها أبو العلا 90، يوميات ونيس، بنات أفكاري، عمو فؤاد رئيس تحرير.

أيضا عملت في السينما في أفلام عديدة منها أيظن، الأكاديمية، يوم ما اتقابلنا، جيران السعد .

وفاة ميرنا المهندس:

وعاشت ميرنا المهندس أصعب لحظات حياتها، أثناء تجربتها مع مرض السرطان، وفي الخامس من أغسطس عام 2015، كان الوسط الفني على موعد مع صدمة حزينة، بعدما غيب الموت الفنانة ميرنا المهندس، بعد رحلة طويلة مع المرض، فرغم رحيل الفنانة ميرنا المهندس فى سن صغير وفى عز شبابها، إلا أنها تركت أعمال كثيرة للغاية سيظل الجمهور يتذكرها من خلالها.



