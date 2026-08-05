أمينة خليل تخطف الأنظار بلوك جديد عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة أمينة خليل، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت أمينة خليل الأنظار بلوك كاجوال، مريح وبألوان صيفية مع ميك اب بسيط واكسسوارات تبرز جمال إطلالتها.

ويواصل مسلسل "الأمير" جذب الأنظار قبل عرضه بوقت طويل، خاصة بعدما كشف المستشار تركي آل الشيخ عن لقطات جديدة من كواليس التصوير، ما زاد من حماس الجمهور للعمل المنتظر، الذي يوصف بأنه واحد من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية في السنوات الأخيرة، بفضل فريقه الفني الكبير والإمكانات الإنتاجية الضخمة التي تقف خلفه.

أمينة خليل تتحدث عن تجربتها مع الأمير

من جانبها أكدت الفنانة أمينة خليل حماسها للمشاركة في المسلسل، مشيرة إلى أن أجواء العمل الإيجابية بين فريق التصوير والأبطال تمنح الجميع طاقة كبيرة. وقالت: "مبسوطة جدا بفريق العمل ومتحمسة جدا وإن شاء الله اللي جاي أحلى أحلى".

كما تحدث الفنان سامي الشيخ عن تجربته في المسلسل، معبرا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فيه، ومشيدا بزملائه وأجواء التصوير، وخص أحمد عز بكلمات إشادة، مؤكدا أنه من ألطف الفنانين الذين تعاون معهم، وأن روح التعاون داخل موقع التصوير تساعد الجميع على تقديم أفضل ما لديهم.

أما الفنانة الشابة ياسمينا العبد، فكشفت عن خوضها تجربة جديدة ومختلفة من خلال "الأمير"، خاصة مع وجود عدد كبير من مشاهد الأكشن التي وصفتها بالمميزة، وقالت: "المشاهد طالعة حلوة جدا وكلها أكشن ودي حاجة جديدة عليا".