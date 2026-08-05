​رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال تجهيز مبنى التأمين الصحي الجديد

​قام سامي سرور، رئيس مركز ومدينة منوف، بزيارة تفقدية لمبنى التأمين الصحي الجديد، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التأهيل والتجهيز الجارية، تمهيداً لافتتاح العيادة الجديدة التي تهدف لتطوير المنظومة الصحية بالمدينة.

​وأعرب رئيس المدينة خلال جولته عن ارتياحه لسير الأعمال بخطى متسارعة ووفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة الهندسية، مشيداً بالشراكة الفعالة مع "مؤسسة سليمان خليل لتنمية المجتمع" في تنفيذ أعمال التأهيل، والتي تعد نموذجاً متميزاً للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني.

​وأكد "سرور" أن افتتاح العيادة الجديدة سيسهم بشكل مباشر في تخفيف الزحام وتوفير خدمة طبية متميزة لجميع منتفعي التأمين الصحي من أهالي المركز والمدينة، موجهاً بضرورة المتابعة اليومية لتذليل أي عقبات قد تؤخر الافتتاح الرسمي.

وقال “نتابع العمل لحظة بلحظة، وهدفنا هو الانتهاء من هذا الصرح الطبي في أقرب وقت ممكن ليصبح واقعاً يخدم كل أهالينا”