محافظ مطروح يستقبل وزير العمل لبحث دعم التدريب والتشغيل

استقبل اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم، بديوان عام المحافظة، وزير العمل حسن رداد، يرافقه الدكتور اسلام رجب نائب المحافظ ، والعمدة موسى اسبيتة الصنقرى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ومصطفى جابر، مدير مديرية العمل، وعدد من القيادات التنفيذية.

ملف التدريب

وبحث اللقاء تعزيز التعاون في ملفات التدريب المهني وتوفير فرص عمل للشباب، وتشجيع العمل بالقطاع الخاص، ودعم تشغيل ذوي الهمم.

وتتضمن زيارة الوزير تفقد مديرية العمل ومركز التدريب المهني، وزيارة مركز تدريب شركة أوراسكوم برأس الحكمة؛ لمتابعة إعداد العمالة الفنية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.