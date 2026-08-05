شاومي تفجر مفاجأة وتكشف عن نظامها الثوري HyperOS 4 بميزات خرافية

تستعد شركة شاومي لإحداث نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية مع اقتراب إطلاق تحديث HyperOS 4. ووفقاً لأحدث التسريبات المتداولة عبر منصة CoolAPK الصينية، فإن الشركة حددت جدولاً زمنياً دقيقاً لبدء اختبار النظام المنتظر.

تُشير التقارير إلى أن شاومي ستبدأ حملتها الترويجية الرسمية في 5 أغسطس، تليها فتح باب التسجيل في البرنامج التجريبي في اليوم نفسه، في حين يُتوقع عقد حفل الإطلاق الرسمي والبدء الفعلي في طرح الدفعة الأولى من النسخة التجريبية للمختبرين في الصين بين يومي 6 و7 أغسطس.

تحديث HyperOS 4

تعزيز الشراكة

يأتي تحديث HyperOS 4 كترقية جوهرية مبنية بالكامل على نظام Android 17 المستقبلي. ولا تقتصر التغييرات على مجرد تحسينات عادية، بل تُمثل نقطة تحول تقنية من خلال التخلص التام من الأكواد البرمجية القديمة الموروثة من واجهة MIUI التاريخية. فقد أعادت شاومي كتابة تطبيقات النظام الأساسية باستخدام لغات برمجة حديثة مثل Rust وFlutter لرفع مستوى الأمان وتحسين كفاءة استخدام الذاكرة.

من الناحية البصرية، سيحمل التحديث واجهة مستخدم مبتكرة مستوحاة من مفهوم "الزجاج الانسيابي" (Liquid Glass)، لتقدم للمستخدمين تأثيرات ضوئية حية وخلفيات شفافة مطفأة في لوحات التحكم والإشعارات. بالإضافة إلى ذلك، سيعيد النظام تقديم الأيقونات بأبعاد وتأثيرات ظلال محسّنة، إلى جانب تزويده برسوم متحركة تفاعلية فائقة السلاسة. كما ستشهد شاشة القفل تبسيطاً في التصميم لتصبح أكثر ترتيباً ونقاءً مع ميزة الأدوات المكدسة.

شريط تنبيهات

وعلى صعيد الميزات التفاعلية، يتضمن التحديث تعزيز الشراكة مع "لايكا" لتقديم طابع لوني وتأثيرات بصرية وصوتية مستوحاة من هويتها.

كما سيُضاف شريط تنبيهات ديناميكي مجزأ أعلى الشاشة لمساعدة المستخدم في إدارة الإشعارات الفورية ومساعد شاومي الذكي بمرونة أكبر. تجدر الإشارة إلى أن هذه النسخ التجريبية ستتاح أولاً للمستخدمين في الصين، بينما يتوجب على مستخدمي النسخ العالمية الانتظار لعدة أسابيع قبل انطلاق البرنامج التجريبي الدولي.