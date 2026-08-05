الوادي الجديد تبدأ حصر خسائر حريق أرض المعلمين بمدينة الخارجة

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد أعمال حصر الخسائر الناجمة عن الحريق الذي اندلع مساء أمس بمنطقة أرض المعلمين بمدينة الخارجة، وذلك عقب نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتتابع حنان مجدي محافظ الوادي الجديد أعمال الحصر ميدانيًا، موجهة بسرعة الانتهاء من إعداد تقرير شامل يتضمن حجم التلفيات والخسائر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وكان الحريق قد نشب في مخلفات نخيل على مساحة تُقدر بنحو 1.5 فدان، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية، مدعومة بالأجهزة التنفيذية، من إخماده بالكامل، مع استمرار أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وأكدت المحافظة أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، بالتزامن مع استكمال أعمال الحصر ورفع آثار الحادث، مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.