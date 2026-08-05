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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

راتب يتخطى نصف مليون جنيه سنويا.. وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة وطريقة التقديم

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة
وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة
رشا عوني

فرصة عمل مميزة أعلنت عنها السفارة الأمريكية بالقاهرة، حيث تم فتح باب التقديم على وظائف جديدة للعمل في مجال مساعدين إداريين ضمن الوظائف المتاحة لجميع المتقدمين المؤهلين، براتب سنوي يصل إلى 518 ألفًا و838 جنيها، وراتبا شهريا يتخطى 43 ألف جنيه.

موعد التقديم على وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة


وتستمر السفارة الأمريكية في  استقبال طلبات التقديم حتى 8 سبتمبر 2026، ما يجعلها من أبرز فرص العمل المتاحة للراغبين في الحصول على وظيفة داخل إحدى الجهات الدولية.

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وظائف السفارة الأمريكية2026


وبيّنت السفارة أن شاغل الوظيفة يعمل مديرا لمكتب ويتولى تقديم الدعم الإداري لرئيس المكتب وجميع العاملين، مع تنظيم سير العمل والتنسيق بين الإدارات المختلفة، وإدارة المكاتبات والملفات، وضمان تنفيذ المهام اليومية بكفاءة، براتب سنوي 518.838 جنيها، وراتب شهري يتخطى 43 ألف جنيه.

شروط التقديم على وظائف السفارة الأمريكية


- أن يكون المتقدم لـ وظائف السفارة الأمريكية حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

- القدرة على الحصول على تصريح أمني وتصريح طبي والحفاظ عليهما.

- اجتياز التحقيق الأمني، وقد يطلب إجراء كشف طبي قبل التعيين.

- القدرة على مباشرة العمل خلال المدة التي تحددها السفارة بعد استكمال جميع الموافقات المطلوبة.

مهام وظائف السفارة الأمريكية
 

- تقديم الدعم الإداري لرئيس المكتب.

- تنظيم الأعمال اليومية وإدارة المكتب.

- لتنسيق بين الإدارات المختلفة داخل المكتب وخارجه.

- متابعة المراسلات والملفات والاجتماعات.

- ضمان استمرار سير العمل بكفاءة وفق سياسات وإجراءات المكتب.

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طريقة التقديم على وظائف السفارة الأمريكية

ودعت السفارة الأمريكية بالقاهرة الراغبين في التقديم إلى استكمال طلبات التوظيف قبل انتهاء فترة التقديم عبر الموقع الرسمي الخاص بها، مع التأكد من استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة.

وتستهدف وظائف السفارة الأمريكية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، مع توافر عدد من الشروط والمتطلبات التي حددتها السفارة، إلى جانب اجتياز إجراءات التقييم والفحص الأمني والطبي قبل التعيين.

وظيفة منسق هندسو وإنتاج صوت وصورة بالسفارة


كما أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، فتح باب التقديم لشغل وظيفة منسق هندسة وإنتاج الصوت والصورة بمكتب التكنولوجيا الدبلوماسية، وذلك بنظام الدوام الكامل بواقع 40 ساعة أسبوعيًا

وبحسب إعلان السفارة، يتراوح الراتب السنوي للوظيفة بين 622 ألف جنيهًأ و996 ألف جنيهًا مصريًا، وفقًا لهيكل الأجور المعتمد، بينما تكون الوظيفة بعقد دائم يخضع لاجتياز فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر.


مهام وظيفة السفارة الأمريكية

  • يتولى شاغل الوظيفة إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة الصوت والصورة داخل السفارة، بما في ذلك أنظمة البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV)، ودعم الاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات من خلال تقديم الخدمات السمعية والبصرية.
  • إنتاج محتوى الوسائط المتعددة، مثل مقاطع الفيديو والبودكاست والشاشات الرقمية.
  • تقديم الدعم الفني للفعاليات الحضورية والافتراضية.
  • المساهمة في تخطيط مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية.
  • تقديم المشورة بشأن شراء وتحديث المعدات.
  • دعم تطبيق معايير أمن المعلومات وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات.

شروط التقديم على وظيفة السفارة الأمريكية

  • اشترطت السفارة الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات ذات الصلة، مثل الإنتاج السمعي والبصري، أو الوسائط المتعددة، أو الاتصالات، أو هندسة الصوت، أو تكنولوجيا المعلومات.
  • كما يشترط امتلاك خبرة لا تقل عن سنتين في تصميم أو تركيب أو تشغيل أنظمة الصوت والصورة أو إنتاج الوسائط المتعددة.
  • خبرة في إدارة الأنظمة السمعية والبصرية ودعم الفعاليات وإنتاج المحتوى الرقمي.
  • يجب أن يتمتع المتقدم بمعرفة متقدمة بأنظمة الصوت والصورة، وأنظمة البث عبر بروتوكول الإنترنت، ومنصات البث الرقمي، إضافة إلى القدرة على تشغيل وصيانة هذه الأنظمة وحل المشكلات الفنية.
  • إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وقراءةً وكتابةً، حيث سيتم اختبار مستوى اللغة الإنجليزية خلال مراحل التوظيف.
     

الأوراق المطلوبة للوظيفة


يتعين على المتقدمين تقديم الشهادة الجامعية، وإثبات الجنسية من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وشهادة الموقف من التجنيد للذكور المصريين، ورخصة قيادة مصرية سارية، بالإضافة إلى تصريح عمل لغير المصريين إن وجد.

وأكدت السفارة الأمريكية أن التقديم يتم عبر بوابة التوظيف الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، على أن يكون آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم 20 أغسطس 2026.

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