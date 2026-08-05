إزالة 230 حالة إشغال خلال حملة مكبرة بشارع كعبيش في فيصل

شن حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، تحت قيادة اللواء أحمد ثابت رئيس الحي؛ حملة مكبرة صباح اليوم استهدفت شارع كعبيش بمنطقة الطوابق فيصل لإعادة الانضباط إلى الشارع العام.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بشأن التصدي للمخالفات وتكثيف حملات الإشغالات.

وجاءت الحملة بحضور ومتابعة ميدانية من محمد فتحي نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي، وخالد نصر نائب رئيس الحي، وعلي محمود مدير الإشغالات، ورامي فارس مدير المتابعة، والمقدم أحمد نعمان قائد شرطة المرافق بالحي، وبمشاركة أشرف محمد ممثلا عن جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، وولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات بشارع كعبيش، والتي بلغت 230 حالة إشغال متنوعة للطريق العام، وتم إيداع كافة المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.