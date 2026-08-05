وفد وزارة الخارجية يتفقد جاهزية مركز المؤتمرات الدولي بالعلمين الجديدة

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وفدًا من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، برئاسة السفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، يرافقه عدد من السفراء مساعدي الوزير، وذلك بمركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالمدينة التراثية، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة العلمين الجديدة لعدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس مصطفى النجدي، والمهندس محمد خليل، والمهندس سعد ياسين، نواب رئيس الجهاز، ومحمد سمير، مدير عام العلاقات العامة والتنمية، والمهندس صالح محمد، مدير التنفيذ، وأحمد فتحي، مدير إدارة الأمن، إلى جانب استشاري المشروع وممثلي الشركة المنفذة للأعمال.

جاهزية مركز المؤتمرات

وتضمنت الزيارة تفقد جاهزية مركز المؤتمرات والمعارض الدولي، والوقوف على الموقف التنفيذي واللمسات النهائية للأعمال، ومراجعة مختلف التجهيزات والمرافق والخدمات اللازمة لضمان جاهزية المركز لاستقبال المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية الكبرى وفق أعلى المعايير، بما يتناسب مع حجم وأهمية الفعاليات المقرر استضافتها بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن مركز المؤتمرات والمعارض الدولي يمثل أحد المشروعات المهمة بمدينة العلمين الجديدة، لما يوفره من بنية متكاملة قادرة على استضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة يواصل أعمال التجهيز والمتابعة لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد لاستقبال الفعاليات المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ما تتمتع به مدينة العلمين الجديدة من بنية تحتية متطورة، ومشروعات عمرانية وسياحية متكاملة، ومقومات لوجستية وترفيهية، يعزز من قدرتها على استضافة الأحداث الكبرى، ويدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة المدينة كوجهة إقليمية ودولية للفعاليات والمؤتمرات والسياحة والاستثمار.