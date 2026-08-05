اليونسكو تختار بكين عاصمةً عالميةً للعمارة لعام 2029

أعلن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الدكتور خالد العناني، اختيار بكين، عاصمة جمهورية الصين الشعبية، عاصمةً عالميةً للعمارة لعام 2029، وذلك في إطار البرنامج المشترك بين اليونسكو والاتحاد الدولي للمعماريين (UIA).

وأوضح بيان صادر عن المنظمة، اليوم الأربعاء، أن هذا الاختيار جاء بناءً على توصية اللجنة المشتركة للبرنامج، برئاسة المعماري الفرنسي البارز دومينيك بيرو.

وقال العناني: "مع تطلعنا إلى بكين 2029، نحن على ثقة بأن التراث المعماري الاستثنائي للمدينة، وتحولها الحضري الديناميكي، ورؤيتها المستقبلية، ستُسهم جميعها في إلهام حوار دولي جديد حول قدرة العمارة على تحسين حياة الشعوب وحماية التراث المشترك للأجيال القادمة".

ويهدف برنامج "العاصمة العالمية للعمارة"، الذي أطلقته اليونسكو بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمعماريين، إلى إبراز الدور التحولي للعمارة والتخطيط الحضري والثقافة والتراث في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، حيث يُمنح هذا اللقب كل ثلاث سنوات للمدينة المستضيفة للمؤتمر العالمي للاتحاد.

وأشار البيان إلى أن اختيار بكين جاء لما تتمتع به من قدرة استثنائية على الجمع بين أحد أغنى الموروثات المعمارية في العالم ورؤية مستقبلية للتنمية الحضرية المستدامة. كما يُبرز نسيجها الحضري التاريخي، ومشروعات التجديد الناجحة، وثقافتها المعمارية النابضة بالحياة، كيفية تكامل التراث والابتكار والحياة المجتمعية في بناء مدن مرنة وصالحة للعيش.

وتحت شعار "العودة إلى التوازن"، ستعمل "بكين 2029" على تعزيز دور العمارة كجسر يربط بين الثقافة والطبيعة والإنسان، من خلال تنظيم معارض ومؤتمرات وبرامج تعليمية وفعاليات عامة، بهدف دعم الحوار الدولي حول سبل بناء بيئات حضرية أكثر شمولاً واستدامة ومراعاة للإنسان.

وأكد البيان أن هذا الإعلان يجسد الالتزام المشترك بين اليونسكو والاتحاد الدولي للمعماريين بوضع العمارة والثقافة والتنمية الحضرية المستدامة في صميم التعاون الدولي، وذلك عقب اختتام المؤتمر العالمي للمعماريين لعام 2026 في برشلونة، العاصمة العالمية الحالية للعمارة.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من المعماريين والمخططين والباحثين والطلاب والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم، لبحث سبل استجابة العمارة لأبرز التحديات العالمية، وفي مقدمتها التغير المناخي، والتمدد الحضري، والحفاظ على التراث، وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

واختتم بيان اليونسكو بالإشارة إلى أنه، استناداً إلى إرث المدن التي حملت اللقب سابقاً — ريو دي جانيرو (2020)، وكوبنهاجن (2023)، وبرشلونة (2026) — ستواصل بكين تعزيز التعاون بين الحكومات والمعماريين والجامعات والمؤسسات الثقافية والمجتمعات المحلية، بما يعكس قدرة العمارة على تحويل الالتزامات الدولية إلى فضاءات واقعية للعيش والتعلم والعمل والازدهار.