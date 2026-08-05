ضبط 8 أطنان لحوم فاسدة بالعمرانية

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع حي العمرانية، من ضبط نحو 8 أطنان من الأحشاء والمنتجات الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وذلك في استجابة فورية لشكوى أحد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انبعاث روائح كريهة من إحدى ثلاجات حفظ اللحوم بمنطقة مستشفى الصدر بحي العمرانية.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، قد وجه بسرعة فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث انتقلت على الفور لجنة من مديرية الطب البيطري وحي العمرانية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وجود كميات كبيرة من الأحشاء الداخلية، والفشة، والكوارع، والممبار، والكرشة، والرؤوس والأمعاء الحيوانية، بإجمالي يقدر بنحو 8 أطنان، وجميعها بها تغيرات واضحة في الخواص الطبيعية وانبعاث روائح كريهة، ما يؤكد فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق وثلاجات حفظ وتداول الأغذية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

ومن جانبهما، أوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، واللواء أحمد جلال، رئيس حي العمرانية، أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة عبر الأرقام: 334650046 و334650048، وخدمة الواتساب على 01016050453، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برقم 16528، وذلك لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات.