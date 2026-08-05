وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني: هدفنا إعادة جميع المواطنين إلى قراهم ليعيشوا بكرامة

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، فايز رسامني، إن زيارة المسؤولين إلى الجنوب تأتي للتأكيد على حضور الدولة في المنطقة، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال بدأت إزالة الأنقاض منذ اليوم الأول لوقف العدوان أو توقف القصف.

وأضاف في لقاء مع أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن العمل سينطلق في مشروع جسر قعقعية، فيما يواصل مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية، بهدف إعادة المواطنين إلى قراهم وتمكينهم من العيش بكرامة.

وأكد، أن الوزارة والحكومة غير مقصرتين أبداً في أداء واجبهما، وأن هناك خطة متكاملة لمعالجة الأضرار والأنقاض والطرقات والجسور المدمرة، باعتبار ذلك "حقاً للناس علينا"، مشيراً إلى أن النتائج ستظهر خلال أسابيع.

ورداً على سؤال بشأن حجم الخسائر في الجنوب اللبناني، أوضح فايز رسامني أن هناك العديد من التقديرات المتداولة، مؤكداً أن الخسائر تُقدر بمليارات الدولارات، وأن الأرقام المتداولة تختلف، إلا أنه شدد على أن الرقم ليس هو القضية الأساسية في الوقت الراهن.

وأوضح الوزير اللبناني، أن الأولوية تتمثل في الانطلاق بالعمل الفعلي، معرباً عن أمله في تأمين المساعدات اللازمة لإعادة إعمار الجنوب اللبناني بالكامل كما كان.

وفيما يتعلق بإمكانية ربط جنوب الليطاني بشماله وما إذا كان ذلك يعكس وجود ضمانات للاستقرار في المرحلة المقبلة، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني أن وجود ضمانات أو عدم وجودها لن يغير من واجب الحكومة.

إعادة الإعمار

وشدد، على أن المسؤولية الأساسية هي مواصلة العمل، متابعًا، أن الحكومة تتابع ما يجري على الأرض، لكنها ستواصل الوقوف إلى جانب أهالي الجنوب والعمل على إعادة الإعمار بصورة مرحلية، بما يسهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة.