زيلينسكي: ناقشت مع أمين عام الناتو تعزيز الدفاعات الجوية وتوفير مزيد من الصواريخ الاعتراضية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى مباحثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روتة، تناولت سبل تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي إن المحادثات ركزت على تأمين مزيد من الصواريخ الاعتراضية اللازمة لأنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب بحث استمرار الدعم العسكري والتنسيق بين أوكرانيا والحلف، في ظل تصاعد الهجمات الجوية والصاروخية على عدد من المدن الأوكرانية.

وأكد الرئيس الأوكراني أهمية تسريع وتيرة إيصال منظومات الدفاع الجوي والذخائر المرتبطة بها، مشددًا على أن تعزيز القدرات الدفاعية يمثل أولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية في البلاد.