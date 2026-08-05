بتكلفة 16 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال إنشاء مبنى الحماية المدنية بقرية درب الأربعين

اختتمت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها بقرى درب الأربعين اليوم، بتفقد سير العمل بمشروع إنشاء مبنى الحماية المدنية الجديد بقرية درب الأربعين 3 ، الذي يُنفذ بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليون جنيه، في إطار خطة المحافظة لدعم منظومة الحماية المدنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل السريع مع حالات الطوارئ والحد من مخاطر الحرائق.

وأكدت المحافظ أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية الأساسية لقطاع الحماية المدنية، لتقليل زمن الاستجابة للبلاغات، حيث يضم المشروع منطقة انتظار لسيارات و خدمات للإطفاء تشمل خزان مياه وطلمبات لضمان سرعة الإمداد بالمياه أثناء عمليات المكافحة، إلى جانب مبنى إداري ملحق مكون من دورين بمساحة 120م2 يضم مكاتب إدارية واستراحة للأفراد، بما يوفر بيئة عمل متكاملة لرفع كفاءة فرق الحماية المدنية.