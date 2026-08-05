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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فتاوى تشغل الأذهان| هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. حكم وضع علامات وكتابة ملاحظات داخل المصحف الشريف لتسهيل الحفظ.. وما حكم صلاة الحاجة؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان والتي بينت حكمها الشرعي دار الإفتاء ومن أبرزها  هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟ حكم وضع علامات وكتابة ملاحظات داخل المصحف الشريف لتسهيل الحفظ وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟

في البداية، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين يُدعى محمد علي عبد المنعم من سمالوط بمحافظة المنيا، حول حكم التربح من منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك، خاصة إذا كانت الأرباح مرتفعة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على طبيعة المحتوى الذي يقدمه صاحب الصفحة.

وأضاف أن تقديم محتوى هادف ومحترم ومتوافق مع الآداب الشرعية والإسلامية، سواء كان تعليميًا أو توعويًا أو نافعًا للناس، يجعل التربح منه جائزًا ولا حرج فيه.

وأشار إلى أن العبرة ليست بوسيلة الربح أو العملة المستخدمة، حتى وإن كانت الأرباح بالدولار، وإنما بالمحتوى ذاته ومدى التزامه بالضوابط الشرعية والقانونية.

وأكد أن التربح من محتوى مخالف للآداب العامة أو يتضمن تجاوزات أو اعتداءً على حقوق الآخرين، مثل سرقة المحتوى أو الترويج لما لا يجوز، لا يصح شرعًا.

وشدد على أن القاعدة العامة هي أن "المحتوى هو الحاكم"، فإذا كان المحتوى مباحًا ومفيدًا، جاز التربح منه، أما إذا خالف ذلك فلا يجوز، سواء كان على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.

حكم كتابة ملاحظات داخل المصحف الشريف لتسهيل الحفظ

وفي فتوى أخرى، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات من المنوفية، حول حكم وضع علامات وكتابة ملاحظات داخل المصحف الشريف لتسهيل الحفظ.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل هو عدم الكتابة داخل صلب صفحات المصحف، صونًا لكلام الله سبحانه وتعالى من إدخال أي كلام آخر عليه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا مانع من وضع علامات أو كتابة ملاحظات في الهوامش الخارجية للمصحف، إذا كان ذلك يساعد على الفهم أو الحفظ، بشرط ألا تختلط هذه الكتابات بنص القرآن الكريم.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن كتابة الشروح أو التوضيحات بجوار الآيات في الهامش أمر جائز، لأنه لا يُعد تدخلاً في نص القرآن نفسه، وإنما وسيلة مساعدة للحفظ والفهم.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال سبق للشخص أن كتب داخل المصحف في صلب الصفحة دون علم بالحكم، فلا إثم عليه، ويكفيه الاستغفار والتوقف عن ذلك مستقبلًا.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة تعظيم كلام الله والحفاظ على قدسيته، مع استخدام الوسائل المباحة التي تعين على الحفظ دون المساس بنص المصحف الشريف.

ما حكم صلاة الحاجة؟

وفي الختام، بينت دار الإفتاء، حكم صلاة الحاجة، قائلة إن صلاة الحاجة هي عبارة عن صلاة ركعتين ثم الدعاء بعدهما لقضاء حاجة الإنسان، موضحة أنها مِن جملة الصلوات المسنونة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسَلَّم. 

واستشهدت دار الإفتاء في فتوى لها عبر فيسبوك، على مشروعية صلاة الحاجة بالحديث الوارد عن النبي، الذي قال فيه «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحدٍ من بني آدم؛ فليتوضَّأ وليُحسِن الوضوءَ ثم ليصلِّ ركعتين ثم ليثنِ على الله وليصلِّ على النبي ﷺ، ثمَّ ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برِّ والسلامة من كل إثم، لا تدعْ لي ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرَّجته ولا حاجةً هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» أخرجه الترمذي.

كيفية صلاة قضاء الحاجة خطوة بخطوة

  1. يتوضأ المسلم وضوءًا كاملًا كما يتوضأ للصلاة.
  2. ينوي أداء صلاة قضاء الحاجة لله تعالى.
  3. يصلي ركعتين من غير الفريضة.
  4. يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم.
  5. بعد الانتهاء من الصلاة يسلم كالمعتاد يحمد الله تعالى ويثني عليه.
  6. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
  7. يدعو الله تعالى بحاجته بإخلاص وخشوع ويقين بالإجابة
  8. ويستحب ترديد دعاء صلاة قضاء الحاجة.

هل صلاة الحاجة ركعتان فقط؟

وعن كيفية صلاة الحاجة بالتفصيل وضّحت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الحاجة من الأمور المستحبة، وهي عبارة عن ركْعَتَيْنِ يقرأ فيهما المصلي الفاتحة ثم ما تيسر، وبعد الصلاة يُثْني على اللَّه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بالدعاء الوارد في السنة.

وأكدت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعا الرسمي، عن حكم صلاة الحاجة قالت الإفتاء إن صلاة الحاجة هي ما تُصلَّى لقَضَاء الحاجة، وجمهور الفقهاء اتفقوا على أنَّها مستحبة.

دعاء قضاء الحاجة

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الأذكار والأدعية التي تُقال بعد الصلوات المفروضة عمومًا، ولصلاة الفجر خصوصية عظيمة لما فيها من بركة وبداية ليوم جديد. ومن أجلِّ ما ورد في ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح، وحين يسلّم، يقول: «اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا».

كما روى الإمام الترمذي، وقال عنه: حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قال دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات؛ كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحُرس من الشيطان، ولم ينبغِ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل».

وروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاتي الفجر والمغرب:
«اللهم أجرني من النار» سبع مرات.
ويبقى للمسلم بعد ذلك أن يدعو بما شاء، وأن يختار من الدعاء ما يجمع الخير كله ويحقق أعظم النفع في دنياه وآخرته.

ومن أفضل ما يُلهَج به اللسان ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك:

اللهم صَلِّ على سيدنا محمد أصل الأصول، نور الجمال، وسر القبول، أصل الكمال، وباب الوصول، صلاةً تدوم ولا تزول.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد أكرم نبي، وأعظم رسول من جاهه مقبول، ومحبّه موصول، المكرم بالصدق في الخروج والدخول، صلاةً تشفي من الأسقام والنحول، والأمراض والذبول، وننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول، صلاةً تشمل آل بيت الرسول، والأزواج والأصحاب، وتعم الجميع بالقبول، الشباب فيهم والكهول، وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

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