محافظ دمياط يناقش التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات العمل بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وذلك بحضور المهندس مجدي عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، والمهندس عصام عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندس محمد عبد الله رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، والمهندس عبد المنعم سفينة وكيل وزارة الري ،والأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والمهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، والأستاذ محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ .

وخلال الاجتماع ، ناقش محافظ دمياط عددًا من المخططات والمقترحات الخاصة بالتوسع في إنشاء محطات رفع جديدة بعدد من المناطق بمركزي دمياط و الزرقا لتغطية المناطق غير المخدومة، وتعزيز خدمات الصرف الصحي ، وذلك في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".