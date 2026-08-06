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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتفقد مجمع كهرباء درب الأربعين 4

حنان مجدي محافظ الوادي الجديد
حنان مجدي محافظ الوادي الجديد
أ ش أ

 تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، يوم الأربعاء، مجمع كهرباء درب الأربعين (4)، للوقوف على الموقف التشغيلي للمجمع، ومتابعة جاهزية منظومة التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمزارعين، يرافقها علي نجاح رئيس المركز، والمهندس زكريا أحمد مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الوادي الجديد، وقيادات تنفيذية.
واطلعت المحافظ على الموقف التشغيلي للمجمع والإجراءات المنفذة لرفع كفاءة التشغيل، والتي شملت مراجعة الشبكات الكهربائية، وتوفير متطلبات إمدادات الوقود اللازمة ووحدات توليد احتياطية وتركيب محول إضافي، بما يعزز استقرار التغذية الكهربائية ويلبي احتياجات المواطنين والأنشطة الزراعية بالمنطقة.

ووجهت بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة "مصر للبترول" لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة الديزل بصورة منتظمة، بما يضمن استدامة تشغيل وحدتي الديزل بإجمالي قدرة 1000 كيلووات، إلى جانب محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلووات، مع استكمال إجراءات دعم المحطة بوحدة توليد ديزل ثالثة إضافية بقدرة 500 كيلووات؛ لرفع القدرة التشغيلية وتعزيز جاهزية المنظومة لمواجهة الأحمال المستقبلية.
 

محافظ الوادي الجديد مجمع كهرباء درب الأربعين 4 الموقف التشغيلي

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