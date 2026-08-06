وسط أجواءٍ إيمانية مبهجة.. محافظ الوادي الجديد تودّع الفائزين برحلات العمرة

وسط أجواء سادتها مشاعر الفرحة والدعوات الصادقة، ودّعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء الأربعاء، الفائزين برحلات العمرة المهداة من المحافظة للأمهات المثاليات على مستوى المحافظة و والفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة و الوحدات المحلية بالمراكز و الأسر القرآنية و حفظة القرآن الكريم و الرائدات الاجتماعيات وذلك قبل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، بحضور الأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وحرصت المحافظ على لقاء المعتمرين البالغ عددهم 65 معتمر ومرافق، والاطمئنان على جميع ترتيبات السفر، متمنيةً لهم رحلة إيمانية مباركة وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال، داعيةً إياهم إلى الدعاء لمصر ولأهالي المحافظة بدوام الأمن والاستقرار والرخاء.

وأشارت إلى أن المحافظة تحرص على تقديم مبادرات تحمل أثرًا إنسانيًا لكل صاحب رحلة عطاء و رسالة سامية، احتفاءً بهذه النماذج المشرفة وردّ جزء من الجميل لهم، تقديرًا لدورهم العظيم في خدمة المجتمع وصناعة أجيال قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.