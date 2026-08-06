الغندور ينتقد غياب بيزيرا وبانزا: قمة عدم الالتزام رغم الحصول على كامل العقود

وجّه الإعلامي خالد الغندور انتقادات حادة لثنائي الزمالك خوان بيزيرا وشيكو بانزا، بسبب عدم الالتزام بمواعيد الانضمام إلى معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد، مؤكدًا أن موقف اللاعبين يثير علامات استفهام داخل النادي.

خوان بيزيرا

وأوضح الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن خوان بيزيرا حصل على إجازة طويلة، لكنه لم يلتزم بموعد العودة، كما أنه لا يرد حتى الآن على اتصالات مسؤولي الزمالك. وأضاف أن شيكو بانزا تواصل مع الإدارة وأبلغهم بأنه سيصل يوم السبت المقبل، معتبرًا أن ذلك أيضًا يمثل عدم التزام من جانب اللاعب.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الثنائي الأجنبي حصل على قيمة عقوده بالكامل، إلى جانب حصول وكلائهما على مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يختلف عن التزام اللاعبين المصريين داخل الفريق.