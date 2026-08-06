بعد تفشي داء السيكلوسبورا في الولايات المتحدة.. كل ما تود معرفته عن المرض

أثار تفشي داء السيكلوسبورا المتزايد في الولايات المتحدة مخاوف صحية عامة، بعد الإبلاغ عن أكثر من 11500 حالة إصابة ووفاتين، مع تحذير مسؤولي الصحة من أن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون أعلى من ذلك. ينتشر هذا المرض، الذي يسببه طفيل السيكلوسبورا كايتانيسيس المجهري، بشكل أساسي عن طريق الطعام أو الماء الملوث، وغالبًا ما يؤدي إلى أعراض معوية حادة، بما في ذلك الإسهال المائي المطوّل وتشنجات البطن المؤلمة.

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن حالات الإصابة بداء السيكلوسبورا عادة ما تزداد خلال فصلي الربيع والصيف، مع بدء تفشي المرض الحالي في 1 مايو 2026. ولا يزال المحققون يعملون على تحديد المصدر الدقيق للعدوى.

ما هو السيكلوسبورا؟



السيكلوسبورا طفيلي مجهري يصيب الأمعاء الدقيقة بعد تناول طعام أو ماء ملوث. وعلى عكس العديد من التهابات المعدة، يحتاج هذا الطفيلي إلى أسبوع أو أسبوعين خارج جسم الإنسان ليصبح معديًا. ونتيجة لذلك، فإن انتقاله المباشر من شخص لآخر أمر مستبعد للغاية.

ارتبطت حالات تفشي المرض السابقة في الولايات المتحدة بالمنتجات الطازجة مثل الخضراوات الورقية والأعشاب والتوت والخضراوات. ورغم أن شركة تايلور فارمز سحبت طواعيةً خس آيسبرغ المستورد من وسط المكسيك بعد أن أشار تقرير أولي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى تلوثه، إلا أن الوكالة صرّحت لاحقًا بأن نتيجة الاختبار الإيجابية تُعتبر خاطئة. وتواصل إدارة الغذاء والدواء ووزارات الصحة في الولايات فحص عينات الطعام لتحديد مصدر تفشي المرض.

علامات وأعراض داء السيكلوسبورا



تظهر الأعراض عادةً بعد حوالي أسبوع من الإصابة، وقد تستمر لعدة أيام أو حتى لأكثر من شهر إذا لم تُعالج. تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

إسهال مائي أو إسهال شديد

كثرة التبرز

تقلصات وانتفاخ في المعدة

الغثيان والقيء

تعب و ضعف

فقدان الشهية

فقدان الوزن

حمى خفيفة

في حين أن العديد من الأشخاص الأصحاء يتعافون بالعلاج المناسب، إلا أن الإسهال الشديد يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، وخاصة عند كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



الولايات التي أبلغت عن حالات الإصابة بالسيكلوسبورا

يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه تم الإبلاغ عن داء السيكلوسبورا في أكثر من 30 ولاية، بما في ذلك ميشيغان وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك وأريزونا وإلينوي وأوهايو وويسكونسن وفرجينيا وأوريغون وتينيسي وكولورادو ونورث كارولينا وساوث كارولينا ويوتا والعديد من الولايات الأخرى.

سجلت ولاية ميشيغان أعلى عدد من الإصابات، بأكثر من 11500 حالة ووفاتين. وأشار مسؤولو الولاية إلى أن المتوفيين كانا يعانيان من أمراض مزمنة خطيرة، وأن الجفاف الناتج عن العدوى ربما يكون قد ساهم في وفاتهما. كما يحذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن الأرقام المُعلنة قد لا تعكس الحجم الحقيقي لتفشي المرض، نظراً لوجود فترة تأخير عادةً مدتها ستة أسابيع بين ظهور الأعراض والإبلاغ الوطني.

كيف يمكنك حماية نفسك؟



وبما أنه لم يتم تحديد مصدر الغذاء بدقة حتى الآن، يوصي الخبراء باتخاذ احتياطات السلامة الغذائية العامة:

اغسل الفواكه والخضراوات الطازجة جيداً قبل تناولها.

يطبخقم بإنتاجه كلما أمكن ذلك، لأن الحرارة يمكن أن تدمر الطفيلي.

اشرب مياه شرب آمنة ونظيفة، خاصة أثناء السفر.

احرص على غسل يديك جيداً قبل تحضير الطعام أو تناوله.

ينبغي على المطاعم والعاملين في مجال الأغذية غسل المنتجات النيئة والتعامل معها بعناية للحد من مخاطر التلوث.

من المهم ملاحظة أن الغسل وحده قد لا يزيل السيكلوسبورا تمامًا، لذا يظل الطهي هو الطريقة الأكثر فعالية لتقليل المخاطر عند الاقتضاء.



متى يجب زيارة الطبيب؟



ينبغي على أي شخص يعاني من إسهال مستمر لأكثر من بضعة أيام، أو علامات جفاف، أو ألم شديد في البطن، مراجعة الطبيب. يمكن علاج داء السيكلوسبورا بفعالية باستخدام المضادات الحيوية الموصوفة طبيًا، مما يساعد على تقصير مدة المرض والوقاية من المضاعفات.

مع استمرار التحقيقات، يحثّ مسؤولو الصحة العامة على توخي الحذر بشأن سلامة الغذاء ومتابعة التحديثات الصادرة عن السلطات الصحية المحلية. ورغم أن المصدر الدقيق لا يزال مجهولاً، إلا أن التشخيص المبكر والعلاج الفوري والنظافة الشخصية السليمة تبقى أفضل السبل للوقاية من هذا الطفيلي المنتشر على نطاق واسع والذي ينتقل عن طريق الغذاء.