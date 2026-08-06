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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بوسي تثير الجدل بسعر إطلالتها .. كم يبلغ؟

بوسي
بوسي
هاجر هانئ

شاركت الفنانة بوسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سعر إطلالة بوسي

خطفت بوسي الأنظار بإطلالة مميزة كعادتها، حيث ظهرت مرتدية توب ذا أكمام مكشوفة و اتسم باللون الأبيض المزين بنقوشات الورد الأحمر المبهجة ونسقت معه تنورة بنفس الطباعة.

قد حملت إطلالة بوسي توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، فيما بلغ سعر التنورة 46 ألف جنيه مصري أما التوب 52 ألف.

أنتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، وتزينت ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيه، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان التي كشفت عن جمالها.

بوسي سعر إطلالة بوسي صور بوسي

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