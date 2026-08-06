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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صاروخ ضل طريقه إلى القمر.. كيف حول اصطدام «فالكون 9» خطأ فضائيا إلى فرصة علمية نادرة؟

صاروخ يصطدم بالقمر
صاروخ يصطدم بالقمر
أمينة الدسوقي

لم يكن أحد يتوقع أن تنتهي رحلة صاروخ أُطلق لخدمة مهمات استكشاف القمر باصطدام مدوٍ بسطحه بعد أكثر من عام ونصف من التجوال في الفضاء، لكن هذا ما حدث بالفعل، عندما ارتطمت المرحلة الثانية من صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس بسطح القمر، في حادثة أثارت اهتمام العلماء حول العالم، ليس بسبب الاصطدام نفسه، بل لما يحمله من كنوز علمية قد تعيد رسم فهمنا لطبيعة القمر.

فالحدث، الذي وقع في الخامس من أغسطس 2026، لم يُنظر إليه باعتباره مجرد نهاية غير متوقعة لمرحلة صاروخية، بل باعتباره تجربة طبيعية نادرة تمنح الباحثين فرصة لدراسة تأثير الاصطدامات الصناعية على سطح القمر، والاستفادة من نتائجها في بعثات الاستكشاف المستقبلية.

 

رحلة بدأت بمهمة ناجحة وانتهت باصطدام غير مقصود

بدأت القصة في 15 يناير 2025، عندما انطلق صاروخ فالكون 9 حاملاً مركبة الهبوط القمرية "بلو غوست-1" التابعة لشركة فايرفلاي إيروسبيس، ضمن برنامج ناسا لخدمات الحمولة القمرية التجارية، إلى جانب مركبة الهبوط اليابانية "ريزيليينس" التابعة لشركة آي سبيس.

وبعد نجاح المهمة، انفصلت المرحلة الثانية من الصاروخ كما هو مخطط لها، لكنها بقيت تدور في الفضاء دون وجهة محددة ومع مرور الأشهر، أدت تأثيرات الجاذبية والنشاط الشمسي إلى تغيير مدارها تدريجيًا، حتى أصبحت في مسار اصطدام مباشر مع القمر.

وكان فلكيون مستقلون أول من رصد هذا المسار اعتمادًا على بيانات مفتوحة، قبل أن يؤكد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة ناسا أن احتمال الاصطدام بلغ 100%.

 

اصطدام صنع فوهة جديدة على سطح القمر

وقع الاصطدام بالقرب من فوهتي أينشتاين وبيل عند الحافة الغربية للقمر، مخلفًا فوهة يقدر قطرها بنحو 18 مترًا وعمقها يقارب 3.7 أمتار.

لكن التأثير الأكبر لم يكن في حجم الفوهة، بل في سحابة الغبار والصخور التي اندفعت إلى ارتفاعات شاهقة فوق السطح القمري، لتوفر للعلماء مشهدًا استثنائيًا لدراسة طبيعة التربة القمرية وآلية انتشار المقذوفات الناتجة عن الاصطدامات.

 

لماذا أثار الحدث اهتمام العلماء؟

رغم أن القمر يتعرض باستمرار لاصطدامات طبيعية من النيازك والكويكبات، فإن هذا الحدث يتميز بميزة فريدة؛ إذ يعرف العلماء بدقة الجسم الذي اصطدم بالقمر، وكتلته، وسرعته، ومساره، وهو ما يجعل النتائج قابلة للمقارنة مباشرة مع النماذج الفيزيائية المستخدمة في أبحاث الفضاء.

وتشير دراسة أجراها الباحث ويليام جو من جامعة تكساس إلى أن سحابة المقذوفات ربما ارتفعت لمسافة تراوح بين 75 و100 كيلومتر فوق سطح القمر، فيما كانت أكثر سطوعًا من خلفية السماء القمرية خلال الدقائق الأولى بعد الاصطدام.

ويؤكد الباحثون أن القيمة الحقيقية لهذه الظاهرة لا تكمن في لحظة الارتطام نفسها، بل في تحليل حركة الغبار والصخور المنتشرة، والتي قد تكشف كثيرًا من أسرار سطح القمر.

 

مختبر طبيعي لمستقبل الاستيطان القمري

يرى العلماء أن اصطدام "فالكون 9" يمثل فرصة علمية يصعب تكرارها، إذ سيساعد في تطوير نماذج دقيقة لحركة الغبار القمري، وهو أحد أكبر التحديات التي تواجه برامج العودة إلى القمر وبناء قواعد بشرية دائمة على سطحه.

كما ستوفر البيانات الناتجة عن الحادث معلومات مهمة حول كيفية تصميم مواقع الهبوط المستقبلية، وحماية المعدات ورواد الفضاء من تأثير المقذوفات والغبار المتطاير أثناء عمليات الإقلاع والهبوط.

وتشير الدراسات إلى أن بعض الجسيمات المقذوفة ربما قطعت مسافات تقترب من 1000 كيلومتر، وهو ما يعكس أهمية فهم سلوك الغبار القمري في ظل الخطط الدولية لاستكشاف القمر واستيطانه خلال العقود المقبلة.

 

ناسا تترقب الصور الحاسمة

ورغم أن الاصطدام لم يكن مرئيا من الأرض بالعين المجردة، فإن وكالة ناسا سارعت إلى رصده باستخدام شبكة من التلسكوبات الأرضية، فيما يستعد مسبار الاستطلاع القمري (LRO)، إلى جانب كاميرا ShadowCam المثبتة على المسبار الكوري الجنوبي دانوري، لتصوير موقع الاصطدام قبل الحدث وبعده.

وتؤكد ناسا أن مقارنة الصور الجديدة بالصور السابقة ستساعد في تحديد حجم الفوهة بدقة، ورصد آثار انتشار الغبار، واختبار النماذج العلمية الخاصة بالاصطدامات القمرية.

 

هل يشكل الحادث خطرًا؟

طمأنت وكالة ناسا إلى أن الاصطدام لم يشكل أي خطر على الأرض أو على المهمات الفضائية الحالية، مؤكدة أن التخلص من بعض المراحل العليا للصواريخ على سطح القمر يعد، في بعض المهمات، خيارًا تقنيًا آمنًا يمكن تتبعه والتحكم في نتائجه، مع استمرار الجهود الدولية للحد من الحطام الفضائي وحماية البيئة الفضائية.

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